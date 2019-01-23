Rusya'da hayvan oteli personeli ve hamur yoğurucular aranıyor

Rus iş arama sitesi Rabota.ru, Rusya'da verilen en alışılmadık iş ilanlarını sıralandı. Listede hamur yoğurucusu ve hayvan oteli personeli gibi meslek grupları da yer alıyor.

Listenin en başında, özellikle kedi ve köpek olmak üzere hayvanlar için saç ve stil tasarımları yapan ‘tımarcılar' yer alıyor. Bu işi başarılı bir biçimde yerine getirebilecek kişiler Moskova'daki hayvan kuaförlerinde, ayda 60 ila 120 bin ruble (5 ila 10 bin Türk lirası) arasında gelir elde edebiliyor.

​İkinci sırada ise bir tür gurmelik olan 'seçkin alkol danışmanlığı' yer alıyor. Bu mesleği icra edecek olanlardan iyi bir eğitim ya da deneyim beklenmiyor. Ancak girişken ve hoş sohbet olmak, başvuru esnasında bir avantaj olarak değerlendiriliyor. İşin aylık kazancı ise 29 ila 45 bin ruble (2500 ila 3500 Türk lirası) arasında değişiyor.

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Alışılmamış iş ilanları listesinin üçüncü sırasında, film tasarımcısı olarak da adlandırılabilecek video uzmanlarına rastlanıyor. Söz konusu uzmanlar, çocuk yuvalarında çalışmak üzere işe alınıyorlar. Esnek çalışma planı ve evden çalışma imkanı sunan bu mesleği icra edenler, prim ve ikramiyeler haricinde 20 bin ruble (1500 Türk lirası) gelir elde ediyor.

Listesin ilk onunun geri kalanı ise şöyle:

— Metroloji mühendisi (Aydınlatma denetleyiciliği, aylık gelir yaklaşık 3000 Türk lirası)

— Hamur yoğurucusu (Örnek: hamur uzmanlığı, aylık gelir yaklaşık 4000 Türk lirası)

— Gönüllü koordinatör (Aylık gelir yaklaşık 3000 Türk lirası)

— Çay servisçisi (Aylık gelir yaklaşık 3000 Türk lirası)

— Yük yükleyici (Aylık gelir yaklaşık 4500 Türk lirası)

— Meyve sebze doğrayıcısı (Aylık gelir yaklaşık 2000 Türk lirası)

— Hayvan oteli personeli (Aylık gelir 2 ila 3 bin Türk lirası)

Daha önce de Rusya Çalışma Bakanlığı 2018 yılının en fazla işe alım yapılan mesleklerini açıklamıştı. Listede birinci sırada yılda 1.308.000 çalışan ile muhasebecilik, ikinci sırada 1.008.000 çalışan ile mesleki eğitim öğretmenliği, üçüncü sırada ise 961.700 çalışan ile okul öncesi öğretmenliği yer alıyor.