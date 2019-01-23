-45 derece soğukta kreşten kaçan iki kız çocuğu: Ailelerine sürpriz yapmak istemişler

Güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde, kızların —45 derece havada öğretmen ve çalışanlara fark ettirmeden kapıdan dışarı çıktıkları görüldü.
Eldivensiz olarak oyuncağını tutan çocuklardan birinin üç parmağı soğuk ısırmasından etkilendi ve şu anda Yakutsk devlet hastanesinde tedavi görüyor.
Diğer kız çocuğu ise yolunu kaybettikten sonra en yakın eve sığındı. Hipotermi geçiren minik kız, doktor muayenesinin ardından evine gönderildi.
Olay günü Kutukova, kız kardeşini almak için kreşe normalden daha erken gitmişti. Ancak içeri girdiğinde kız kardeşinin montunun askıda olmadığını fark etti.
Kutukova olayı şu sözlerle anlattı: "Derhal öğretmenin yanına gittim, ancak 'daha demin buradaydı' dedi. O sırada öğretmen Lena'nın en yakın arkadaşının montunun da kayıp olduğunu fark etti. Kendi kızlarıyla beraber Lena'yı da almış olabileceklerini düşünerek, hemen kızın ailesini aradım. Ancak hiçbir şeyden haberleri yoktu. Doğal olarak hepimiz panikledik. Sonrasında büyükbabam aradı ve Lena'nın donmuş şekilde eve döndüğünü, ancak yalnız ve gözyaşları içerisinde olduğunu söyledi. Derhal eve gittim. Lena'yı alıp önce Namskı hastanesine, sonra da Yakutsk'a götürdüm. Bir saatten kısa süre sonra diğer kız da bulundu. Kaybolduğu için boş bir eve girmiş. Tanrıya şükür bunu akıl edebilmiş. Hava inanılmaz soğuk, donmaktan bu sayede kurtulmuş. "
'SÜRPRİZ İÇİN EN SOĞUK GÜNÜ TERCİH ETMİŞLER '
Baba, "Bu soğukta eldivensiz halde elinde bir oyuncakla dolaşmak akıl kârı değil. İnsanlara, bundan böyle daha duyarlı olmalarını tavsiye ediyorum. Karanlık sokakta tek başına yürüyen bir çocuk gördüğünüzde yanından geçip gitmeyin. Ve kızlar, güçlü olun. Sizler son derece akıllı ve güçlü kızlarsınız. Sizinle gurur duyuyoruz. Bir an önce iyileşin, sizi çok özledik "dedi.
Soruşturma heyeti, söz konusu vakada kreş çalışanlarının herhangi bir ihmali olup olmadığını araştırıyor.
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