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    Yakutistan'da eşsiz ayaz

    -45 derece soğukta kreşten kaçan iki kız çocuğu: Ailelerine sürpriz yapmak istemişler

    © Sputnik / Bolot Bochkarev
    Rusya
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    Yakutistan'da ailelerine sürpriz yapmak için kreşten kaçıp eve gitmeye çalışan 5 yaşındaki iki kız çocuğu, -45 derece havada kayboldu. Hipotermi geçiren çocuklar sağ salim bulundu. Kızlardan biri, eldivensiz olarak oyuncağını tutması nedeniyle soğuk ısırmasından etkilendi.

    Moldovalı ekstrem sporcu, Yakutistan’da eksi 60 derecede 50 kilometre yol kat etti
    © Ruptly . sporter.md/unfrozen.md
    Moldovalı ekstrem sporcu, Yakutistan’da eksi 60 derecede 50 kilometre yol kat etti
    Yakutistan'ın Namtsı bölgesinde polis, Tullukchaan kreşinden çalışanlara görünmeksizin kaçan 5 yaşındaki iki kız çocuğu ile ilgili vakayı soruşturuyor.

    Güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde, kızların —45 derece havada öğretmen ve çalışanlara fark ettirmeden kapıdan dışarı çıktıkları görüldü.

    Eldivensiz olarak oyuncağını tutan çocuklardan birinin üç parmağı soğuk ısırmasından etkilendi ve şu anda Yakutsk devlet hastanesinde tedavi görüyor.

    Diğer kız çocuğu ise yolunu kaybettikten sonra en yakın eve sığındı. Hipotermi geçiren minik kız, doktor muayenesinin ardından evine gönderildi.

    Rus polisi
    © Sputnik / Aleksey Malgavko
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    Kaybolan kızlardan Lena'nın ablası Evdokia Kutukova, "Üç parmağı tamamıyla donmuş haldeydi ve ağlıyordu. Hala şokta olduğunu söyleyebilirim "dedi.

    Olay günü Kutukova, kız kardeşini almak için kreşe normalden daha erken gitmişti. Ancak içeri girdiğinde kız kardeşinin montunun askıda olmadığını fark etti.

    Kutukova olayı şu sözlerle anlattı: "Derhal öğretmenin yanına gittim, ancak 'daha demin buradaydı' dedi. O sırada öğretmen Lena'nın en yakın arkadaşının montunun da kayıp olduğunu fark etti. Kendi kızlarıyla beraber Lena'yı da almış olabileceklerini düşünerek, hemen kızın ailesini aradım. Ancak hiçbir şeyden haberleri yoktu. Doğal olarak hepimiz panikledik. Sonrasında büyükbabam aradı ve Lena'nın donmuş şekilde eve döndüğünü, ancak yalnız ve gözyaşları içerisinde olduğunu söyledi. Derhal eve gittim. Lena'yı alıp önce Namskı hastanesine, sonra da Yakutsk'a götürdüm. Bir saatten kısa süre sonra diğer kız da bulundu. Kaybolduğu için boş bir eve girmiş. Tanrıya şükür bunu akıl edebilmiş. Hava inanılmaz soğuk, donmaktan bu sayede kurtulmuş. "

    'SÜRPRİZ İÇİN EN SOĞUK GÜNÜ TERCİH ETMİŞLER '

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    © Fotoğraf : YouTube/РИА Новости
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    Kutukova, çocukların herkesten habersiz dışarı çıkma nedenlerini de şöyle açıkladı: "İki arkadaş ebeveynlerine sürpriz yapmak üzere eve kendi başlarına dönmeye karar vermişler. Ancak bunun için dünyanın en buzlu bölgesindeki en soğuk günü tercih etmişler. Daha önce hiç böyle bir şey yapmamışlardı. Kreşlerini çok severler, iki senedir oraya gidiyorlar. Lena'nın cebinde eldivenleri vardı, ancak giymemiş. Montu da uzun ve sıcak tutan bir monttu. Zaten öyle olmasaydı, her şey çok daha kötü olabilirdi. Evimiz kreşe 15 dakika yürüme mesafesinde, tabii yetişkinler için. Ancak burası ufak bir kasaba olduğundan her yer karanlık olabiliyor. Neyse ki kreş oldukça küçük, yalnızca 50 çocuk var. Dolayısıyla çocukların kaybolduğunu fark etmemeleri imkansız. Ancak kreş yönetimi güvenlik adına gerekli tedbirleri alacağına söz verdi. "

    Yakutistan'da eşsiz ayaz
    © Sputnik / Ayar Varlamov
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    Çocuğun babası, yoldan geçen bir yabancının kızına yardım ederek boynuna bir atkı doladığını belirtti.

    Baba, "Bu soğukta eldivensiz halde elinde bir oyuncakla dolaşmak akıl kârı değil. İnsanlara, bundan böyle daha duyarlı olmalarını tavsiye ediyorum. Karanlık sokakta tek başına yürüyen bir çocuk gördüğünüzde yanından geçip gitmeyin. Ve kızlar, güçlü olun. Sizler son derece akıllı ve güçlü kızlarsınız. Sizinle gurur duyuyoruz. Bir an önce iyileşin, sizi çok özledik "dedi.

    Soruşturma heyeti, söz konusu vakada kreş çalışanlarının herhangi bir ihmali olup olmadığını araştırıyor.

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    Etiketler:
    Hipotermi, soğuk ısırıması, soğuk, kreş, Tullukchaan kreşi, Lena Kutukova, Evdokia Kutukova, Namtsı bölgesi, Yakutistan'
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