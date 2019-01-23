Peskov: Putin-Erdoğan zirvesi akşam geç saatlere kadar sürebilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Moskova'da yapacağı zirvenin akşam geç saatlere kadar sürebileceğini ve Rus liderin çalışma programının gece saatlerine sarkabileceğini belirtti.

Rus ve Türk liderlerin bugünkü programına ilişkin bilgi veren Peskov, "Putin ve Erdoğan öncelikle yüz yüze görüşme yapacak. Ardından Rus ve Türk heyetlerinin katılımıyla çalışma yemeği formatında bir görüşme olacak. Son olarak liderler, basın toplantısı düzenleyecek" dedi.

'PUTİN GECE SAATLERİNDE OFİSTEN AYRILACAK'

Zirvenin akşam geç saatlerde tamamlanabileceğinin öngörüldüğünü kaydeden Peskov, daha sonra Putin'in birkaç yurtiçi görüşmesi olduğunu ve Rus liderin gece saatlerinde ofisten ayrılacağını ifade etti.

'TÜRK-RUS İLİŞKİLERİ PRİZMASINDAN SURİYE ELE ALINACAK'

Peskov, zirve sırasında Türk-Rus ilişkilerinin yanı sıra Türk-Rus ilişkileri prizmasından Suriye'deki durumun ele alınacağını sözlerine ekledi.