Zaharova: İdlib'deki durum hızla kötüye gidiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesindeki durumun hızla kötüye gittiğini ve bundan dolayı ciddi endişe duyduklarını söyledi.

© AFP 2018 / Yuri Kadobnov Zaharova: İdlib anlaşmasını bozmaya yönelik girişimler var

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova "İdlib'le ilgili durum ciddi endişe verici. Gerilimi azaltma bölgesindeki durum hızla kötüye gidiyor" dedi.

Zaharova, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinin neredeyse tamamen Heyet Tahrir uş-Şam'ın kontrolüne geçtiğini ekledi.

Bölgedeki bu durumun silahlı ılımlı muhaliflerin yer değiştirmesinden kaynaklandığını belirten Zaharova "Ateşkes ihlallerinde bir artış görülüyor. Rusya ile Türkiye arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan (İdlib'i silahsızlaştırmaya yönelik) memorandumdan beri 2 binden fazla bu tür olay görüldü. Bunlar sonucunda 68 kişi öldü, 200'den fazla kişi de yaralandı" dedi.

Zaharova, son 24 saatte ateşkesin 30 kez ihlal edildiğini belirterek "Provokasyonlar; siviller,Suriye askerleri ve Rusya'nın Hmeymim hava üssü için tehdit oluşturuyor" ifadesini kullandı.

'FIRAT'IN DOĞUSU ŞAM'IN KONTROLÜNE GEÇMELİ'

Zaharova Fırat'ın doğusunda cihatçılarla mücadele ve istikrarı sağlamak için bölgenin Suriye hükümetinin kontrolüne geçmesi gerektiğini kaydetti.

Zaharova "Bu sadece Suriye için değil, komşu ülkelerin güvenliğinin sağlanmasını da sağlayacak. Bu nedenle Şam ile Kürtler arasında Suriye halkının uzlaşmasını ve ulusal barışa katkısı olacak diyalog kurulmasını destekliyoruz" dedi.

MOSKOVA'DAN MENBİÇ'TEKİ PATLAMAYA KINAMA

Zaharova, Moskova'nın Menbiç'te ABD askerlerin hayatını kaybettiği patlamayı da kararlılıkla kınadığını ifade etti.

Zaharova "Görünüşe göre Suriye'de gayrimeşru olarak bulunan ABD güçleri ve müttefikleri, Suriye'nin doğusundaki teröristlerin ülkenin başka taraflarına geçmesini önleyemediler" dedi.

‘ABD, SURİYE'DEN ÇEKİLMEK ADINA NET ADIMLAR ATMIYOR'

Zaharova, Suriye'den çekilme kararı alan ABD'den buna yönelik net adımlar görmediklerini, hiçbir adım atılmadığını kaydetti.

Zaharova "Mevcut koşullarda Suriye'nin kuzeydoğusunda gerginliğin tırmandırılmaması önemli" dedi.