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19:07 23 Ocak 2019
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    ticaret, ihracat, ithalat, ekonomi

    Kremlin: Özel ekonomik önlemlerin kaldırılması sonrası Türk-Rus ticaret hacmi belirgin şekilde arttı

    © AA /
    Rusya
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    Kremlin, Rusya ve Türkiye arasındaki ticaret hacminde Ankara'ya yönelik özel ekonomik önlemlerin kaldırılması sonrası belirgin şekilde artış kaydedildiğini açıkladı.

    Türkiye-Rusya bayrağı
    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret, geçen yılın ocak-kasım döneminde yüzde 17.9 artış gösterdi
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bugün Moskova'da yapılacak zirve öncesi Kremlin, ikili ilişkiler hakkında bir bilgi notu yayınladı.

    2017'DE YÜZDE 40.5'LİK ARTIŞ

    Türkiye'ye yönelik özel ekonomik önlemlerin kaldırılması sonucunda ikili ticaret hacminin belirgin şekilde arttığını altını çizen Kremlin, "Rusya Federal Gümrük Servisi'nin (FTS) verilerine göre 2017 yılında bu hacim, 2016'ya kıyasla yüzde 40.5 arttı ve 22.1 milyar dolar oldu. İhracat yüzde 38 artarken ithalat hacmindeki artış yüzde 56.6 oldu" ifadeleri kullanıldı.

    2018'İN İLK ÜÇ ÇEYREĞİNDE 21 MİLYAR DOLARIN ÜZERİ GÖRÜLDÜ

    Ocak-Ekim 2018 döneminde ikili ticaret hacminin yüzde 21.5 artışla 21.2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydeden Kremlin, ihracatın 17.8, ithalatın da 3.4 milyar dolar olduğunu belirtti.

    KARŞILIKLI KÜLTÜR VE TURİZM YILINA ZİRVEDE ÖZEL ÖNEM VERİLECEK

    Türkiye-Rusya bayrağı
    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi yüzde 21.5 arttı
    Bilgi notunda Putin ve Erdoğan'ın bugünkü zirvede 2019 yılında düzenlenecek karşılıklı kültür ve turizm yılına özel önem vereceği de bildirildi.

    Kremlin, görüşmeler sırasında kültürel ve insani işbirliğini aktif hale getirmeye dönük pratik adımlar hakkında fikir alışverişi yapılacağını, bu bağlamda eğitim, bilim, kültür-sanat, turizm alanlarındaki temasları sıklaştırma üzerinde durulacağının altını çizdi.

    Rusya, 24 Kasım 2015'te Rus Su-24 savaş uçağının Türk F-16'ları tarafından düşürülmesi sonrası Türkiye'ye çeşitli alanlarda özel ekonomik tedbirler uygulamıştı. Erdoğan'ın Putin'e özür mektubu göndermesinin ardından Rusya, özel ekonomik tedbirleri kademeli olarak kaldırmıştı.

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    Etiketler:
    Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye, Rusya
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