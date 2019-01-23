Rusya: İsrail, Suriye'ye yönelik keyfi saldırılarına son vermeli

© REUTERS / Omar Sanadiki 'Şam'da patlama sesleri': Suriye hava savunma sistemleri saldırılara karşılık verdi

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "Bu konudaki tutumumuzu değiştirmedik, tutumumuz uluslararası hukuka saygı ilkelerine dayanıyor, bu nedenle Suriye gibi egemen bir ülkenin topraklarına yapılan keyfi saldırılar uygulamasına bir son verilmeli" diye konuştu.

Zaharova, "Bölgede düşmanlık atmosferinin yaratılması bize göre İsrail dahil olmak üzere Ortadoğu ülkelerinden hiçbirinin ulusal çıkarlarına uygun değil. Savaş süresi boyunca yeterince acı çeken Suriye'nin jepolitik hesaplaşmaların yapıldığı bir arenaya dönüşmesine izin verilmemeli. Herkesi, Ortadoğu'da yeni bir kaos dalgasına yol açacak kışkırtılmanın getireceği sonuçlar üzerinde düşünmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail, Suriye topraklarında bulunan ve hükümet ordusunun müttefiki olan İran yanlısı oluşumlara sürekli olarak saldırılar düzenliyor. İsrail'in son saldırısı 21 Ocak'ta gerçekleşmişti.

Daha önce Rusya Ulusal Savunma Yönetimi Merkezi, İsrail'in bu saldırısının 4 Suriyeli askerinin ölmesine ve 6 askerin yaralanmasına yol açtığını, saldırı sonucu Şam Uluslararası Havalimanı'nın altyapısının kısmen zarar gördüğünü bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise, Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail'in fırlattığı 30'un üzerinde seyir füzesini ve güdümlü bombayı imha ettiğini açıklamıştı.