Rusya'dan Maduro'ya destek: Rusya, Maduro'yu Venezüella'nın seçilmiş devlet başkanı olarak tanımaktadır

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Klimov, Rusya’nın Nicolas Maduro’yu Venezüella'nın devlet başkanı olarak tanıdığını ve bu yaklaşımında bir değişiklik olmayacağını söyledi.

© REUTERS / Adriana Loureiro Maduro: Venezüella ABD ile ilişkilerini sonlandırıyor, diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre tanıyoruz

Klimov, Rus haber ajansı RİA Novosti’ye yaptığı açıklamada, ABD’nin Venezüella Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin 'geçici devlet başkanı' olarak tanımasını değerlendirdi.

Maduro’nun, yasal bir şekilde Venezüella devlet başkanı olarak seçildiğini vurgulayan Klimov, “Rusya da Maduro'yu Venezüella'nın yasal bir şekilde seçilmiş devlet başkanı olarak tanımaktadır ve bu yaklaşımda bir değişiklik olmayacak” dedi.

Venezüella’da Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido, Maduro hükümetini tanımadıklarını belirterek, kendisini geçici başkan ilan etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da bugün yaptığı açıklamada, Guaido'yu ülkenin 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdığını duyurdu.