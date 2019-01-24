Rus Su-27 uçağı Baltık Denizi'nde İsveç uçağına müdahale etti

Baltık Denizi'nde Rusya sınırlarına yaklaşan İsveç'e ait Gulfstream isimli bir keşif uçağı tespit edildi. Rus Su-27 uçağının müdahale ettiği İsveç uçağı daha sonra sınırdan uzaklaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Rus hava sahasını kontrol eden teçhizatlar tarafından Baltık Denizi'nde Rusya sınırına radar alıcısı kapalı bir uçağın yaklaştığı görüldü.

Duruma müdahale etmesi için Rus Su-27 uçağı havalandırıldı.

Su-27'nin güvenli bir mesafeden yaklaştığı uçağın İsveç'e ait Gulfstream keşif uçağı olduğu tespit edildi. Su-27'nin müdahalesinden sonra İsveç uçağı sınırdan uzaklaştı ve Su-27 de güvenli olarak geri döndü.

Rusya Savunma Bakanlığı geçen hafta sınır ihlallerini önlemek için 5 kez benzer müdahalelerde bulunulduğunu aktarmıştı.