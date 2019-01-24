Rus Su-27 uçağı Baltık Denizi'nde İsveç uçağına müdahale etti

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Rus hava sahasını kontrol eden teçhizatlar tarafından Baltık Denizi'nde Rusya sınırına radar alıcısı kapalı bir uçağın yaklaştığı görüldü.
Su-27'nin güvenli bir mesafeden yaklaştığı uçağın İsveç'e ait Gulfstream keşif uçağı olduğu tespit edildi. Su-27'nin müdahalesinden sonra İsveç uçağı sınırdan uzaklaştı ve Su-27 de güvenli olarak geri döndü.
Rusya Savunma Bakanlığı geçen hafta sınır ihlallerini önlemek için 5 kez benzer müdahalelerde bulunulduğunu aktarmıştı.
Rus Su-27 uçağı Baltık Denizi'nde İsveç uçağına müdahale ettihttps://t.co/3bEsMVtV9m pic.twitter.com/xzN1h3RoW5— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 24, 2019
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