Rusya, ABD'yi Venezüella'ya askeri müdahale konusunda uyardı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'yi Venezüella'ya askeri müdahalede bulunmama konusunda uyardı ve böyle bir adımın felakete yol açacağını vurguladı.

Mejdunarodnaya Jizn dergisi muhabirinin ABD'nin Venezüella'ya askeri müdahalede bulunma ihtimaline ilişkin sorusunu yanıtlayan Ryabkov, "Askeri müdahalede bulunmama konusunda uyarıyoruz. Bu, Latin Amerika'da gözlediğimiz kalkınma modelini temelden sarsacak bir felaket senaryosuna yol açar" dedi.

'RUSYA, VENEZÜELLA'YA DESTEĞİNİ SÜRDÜRECEK'

Ryabkov, Rusya'nın Venezüalla'yı ABD'nin artan baskısı karşısında desteklediğini ve desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Ryabkov, "Venezüella'daki gelişmeler çerçevesinde ABD de dahil bir grup ülkenin çeşitli bahanelerle Amerikan Devletleri Örgütü'nün de aralarında yer aldığı bir dizi platformu Venezüella'ya yönelik baskıyı artırmak için kullanmaya çalıştığını görüyoruz. Stratejik partnerimiz dost ülke Venezüella'yı destekledik ve destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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