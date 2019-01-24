Kremlin: Bay Maduro, Venezüella'nın meşru lideri, ABD'nin yaptıkları çok tehlikeli

Kremlin Sözcüsü Peskov, Venezüella'da muhalif Guaido'nun kendini geçici devlet başkanı olarak etmesi ve ABD'yle çeşitli Güney Amerika devletlerinin desteğini almasına ilişkin olarak, Rusya'nın Nicolas Maduro'yu ülkenin meşru lideri olarak gördüğünü vurguladı. ABD'den gelen askeri müdahale sinyalleri hakkındaysa 'çok tehlikeli' uyarısında bulundu.

Venezüella'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın da bu ilanı tanıması ardından, Rusya'dan Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Venezüella'da çıkan olayları, 'iktidarı zorla ele geçirme girişimini' ve 'uluslararası hukukun temellerinin ihlali' olarak gördüklerini söyledi.

Peskov ayrıca, Venezüella'daki olaylara 'dışarıdan müdahale edilmesinin kabul edilemez olduğu' vurgusunu yaptı ve ABD'den gelen askeri müdahale sinyallerinin 'çok tehlikeli' olduğu uyarısında bulundu.

'SİYASİ SIĞINMAYI TARTIŞMAYI ANLAMSIZ BULUYORUZ'

Ayrıca Kremlin Sözcüsü, gerekmesi halinde Rusya'nın Venezüella lideri Maduro'ya siyasi sığınma verip vermeyeceği sorusu karşısında, "Bay Maduro Venezüella'nın meşru devlet başkanıdır. Dolayısıyla bu soruyu anlamsız buluyoruz" dedi

'MADURO, RUSYA'DAN YARDIM İSTEMEDİ'

Peskov, Venezüella'nın yaşanan karışıklıklar nedeniyle Rusya'dan yardım isteyip istemediği sorusu karşısındaysa 'henüz böyle bir şey olmadığını' söyledi ve Maduro ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında bir görüşme gerçekleşmesi halinde bunu duyuracaklarını belirtti.

'VENEZÜELLA'NIN KENDİ İÇ İŞLERİ'

Kremlin Sözcüsü, Kremlin'in, Venezüella'da aylardır devam eden protestoları Maduro'nun 'talihsiz politikalarının bir sonucu' olarak görüp görmediği sorusunaysa, "Venezüella'da olup bitenler Moskova'nın tahminde bulunabileceği konulardan biri değil. Zira bunlar, Venezüella'nın kendi iç işleri" yanıtını verdi.

'VENEZÜELLA'YLA İYİ İLİŞKİLERİN KORUNMASINI İSTİYORUZ'

Bunların yanı sıra Peskov, Venezüella'nın Rusya için çok önemli bir ekonomik partneri olduğunu belirtip "Dolayısıyla Venezüella ile iyi ilişkilerimizin korunmasını istiyoruz" dedi.