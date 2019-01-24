Rusya'nın nüfusu son 10 yılda ilk kez azaldı

Rusya Federal İstatistik Servisi'nin (Rosstat) yayınladığı verilere göre, Rusya’nın nüfusu son 10 yıldır ilk defa düşüşte. Ülkenin nüfusu en son 2008 yılında düşüş göstermişti.

Yayınlanan verilere göre, geçtiğimiz yıl içerisinde Rusya'nın nüfusu yaklaşık 87.000 kişi azaldı. 1 Ocak 2018'de 146 milyon 800 bin olan nüfus, 1 Ocak 2019 itibariyle 146 milyon 793 bin seviyesine geriledi.

Bu veriler, Rusya'nın nüfusunun 2008'den beri ilk defa düşüş gösterdiği anlamına geliyor.

PUTİN ‘DEMOGRAFİK SORUNLARLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİRİZ' UYARISINI YAPMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ağustos ayında naklen yayınlanan bir konuşmasında, Rusya'nın 2020 yılında demografik sorunlarla karşı karşıya kalabileceğini belirmişti. Her 25-27 yılda bir, daha az sayıda vatandaşın ‘yetişkin' kategorisine girdiğini ve bunun Rusya için hem alışılagelmiş hem de sağlıklı seviyenin altında olduğunu açıklamıştı.

‘SAVAŞ YILLARINDA DÜNYAYA GELEMEYEN MİLYONLARCA BEBEK DE BİR ETKEN'

Putin, "Bu düşüşün nedenini, Büyük Vatanseverlik Savaşı esnasında yoğun olarak kaybettiğimiz nüfusa bağlıyorum. Söz konusu nüfus azalışı yalnızca direkt kayıpları değil, aynı zamanda savaş süresince dünyaya gelemeyen milyonlarca bebeği de kapsıyor" diye eklemişti.

‘ORTADA İŞ GÜCÜ DİYE BİR ŞEY KALMAYABİLİR'

Federal Meclis'in üyeleri önünde mart ayında yaptığı konuşmadaysa demografik sorunların ekonomi üzerinde kısıtlayıcı etki yaratabileceğini vurgulayan Putin, "Ortada iş gücü diye bir şey kalmayacak" uyarısını yapmıştı.

Rus lider, söz konusu zorluluklarla mücadele etmek ve gelecek yıllarda Rusya nüfusunun istikrarlı biçimde büyümesini sağlamak gerektiğini ifade etmişti.