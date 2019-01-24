Rusya'nın nüfusu son 10 yılda ilk kez azaldı

Bu veriler, Rusya'nın nüfusunun 2008'den beri ilk defa düşüş gösterdiği anlamına geliyor.
PUTİN ‘DEMOGRAFİK SORUNLARLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİRİZ' UYARISINI YAPMIŞTI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ağustos ayında naklen yayınlanan bir konuşmasında, Rusya'nın 2020 yılında demografik sorunlarla karşı karşıya kalabileceğini belirmişti. Her 25-27 yılda bir, daha az sayıda vatandaşın ‘yetişkin' kategorisine girdiğini ve bunun Rusya için hem alışılagelmiş hem de sağlıklı seviyenin altında olduğunu açıklamıştı.
‘SAVAŞ YILLARINDA DÜNYAYA GELEMEYEN MİLYONLARCA BEBEK DE BİR ETKEN'
‘ORTADA İŞ GÜCÜ DİYE BİR ŞEY KALMAYABİLİR'
Federal Meclis'in üyeleri önünde mart ayında yaptığı konuşmadaysa demografik sorunların ekonomi üzerinde kısıtlayıcı etki yaratabileceğini vurgulayan Putin, "Ortada iş gücü diye bir şey kalmayacak" uyarısını yapmıştı.
Rus lider, söz konusu zorluluklarla mücadele etmek ve gelecek yıllarda Rusya nüfusunun istikrarlı biçimde büyümesini sağlamak gerektiğini ifade etmişti.
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