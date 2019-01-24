Rusya: Maduro’nun görevinden alınması çabaları yasadışı

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun görevinden alınması çabalarının yasadışı olduğunu söyledi. Rus senatör Aleksey Puşkov da ülkede olanları ABD destekli bir darbe girişimi olarak nitelendirdi.

Venezüella'da muhalif siyaretçi Juan Guaido'nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesinin ardından Facebook ve Instagram'da Maduro'nun hesaplarındaki doğrulayıcı mavi tikin kaldırıldığı belirtilmişti.

Konuyla ilgili konuşan Volodin, Maduro'nun görevinden alınması çabalarının yasadışı olduğunu ifade etti. Volodin "Beni en çok şaşırtan Facebook oldu. Facebook, Ulusal Meclis Başkanı'nın (Juan Guaido) hesabına mavi tik koydu. Bağımsız olduğundan söz eden böyle büyük sosyal ağların Washington'a uyup kesinlikle yasadışı davranması şaşırtıcı" dedi.

‘GOOGLE DA ABD'NİN ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİYOR'

Facebook'un Washington'ın talimatını yerine getirdiğini ifade eden Volodin, Google'ı da ABD Dışişleri Bakanlığı'nın etkisi altında hareket ettiğini kaydetti.

Volodin "Google da ABD çıkarları doğrultusunda politika güdüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ona dikte ettiği her şeyi yerine getiriyor" dedi.

PUŞKOV: ABD DESTEKLİ DARBE GİRİŞİMİ

Rus senatör Aleksey Puşkov da Guaido'nun kendini devlet başkanı ilan etmesini ABD destekli bir darbe girişimi olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yok sayarak Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin ‘geçici devlet başkanı' olarak tanımasının ardından Facebook ve Instagram Maduro'nun onaylanmış hesaplarındaki mavi tik işaretini kaldırmıştı.