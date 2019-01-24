Rusya Devlet Duması’ndan Türkiye’ye Kerç Boğazı’nda yaşanan kaza nedeniyle taziye mesajı

Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Devlet Duması adına Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Dmitriy Savelyev, Kerç Boğazı yakınlarındaki iki gemide meydana gelen ve 4 Türk mürettebatın ölümüne sebep olan kaza nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve onun şahsında tüm Türk halkına taziye mesajını iletti.

Savelyev’in Sputnik aracılığyla ilettiği taziye mesajında şu ifadeler yer aldı: "Sayın Cumhurbaşkanı, Karadeniz’in tarafsız sularında yaşanan kazada vatandaşlarınızın ölümü dolayısıyla şahsınız ve tüm Türk halkına en derin üzüntülerimi ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ülkelerimiz arasındaki bağlar sadece ortak sınıra değil, halklarımızın yüzyıllık dostluğuna da dayanmaktadır. Bu kazada hayatını kaybedenlerin ailelerinin bu büyük acısını yürekten paylaşıyor, dostumuz Türkiye’ye sabır ve metanet diliyoruz."