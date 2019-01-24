Rusya Devlet Duması’ndan Türkiye’ye Kerç Boğazı’nda yaşanan kaza nedeniyle taziye mesajı

Savelyev’in Sputnik aracılığyla ilettiği taziye mesajında şu ifadeler yer aldı: "Sayın Cumhurbaşkanı, Karadeniz’in tarafsız sularında yaşanan kazada vatandaşlarınızın ölümü dolayısıyla şahsınız ve tüm Türk halkına en derin üzüntülerimi ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ülkelerimiz arasındaki bağlar sadece ortak sınıra değil, halklarımızın yüzyıllık dostluğuna da dayanmaktadır. Bu kazada hayatını kaybedenlerin ailelerinin bu büyük acısını yürekten paylaşıyor, dostumuz Türkiye’ye sabır ve metanet diliyoruz."
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