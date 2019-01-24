Putin, Maduro ile telefonda görüştü: Meşru hükümete destek verdi

Rusya lideri Vladimir Putin, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkenin meşru iktidarına destek verdiğini ifade etti.

Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Venezüellalı mevkidaşı Nicolas Maduro ile yaptığı telefon görüşmesinde, dışarıdan alevlendirilerek şiddetlenen iç siyasi kriz ortamında, ülkenin meşru iktidarına destek verdiğini ifade ettiği belirtildi.

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Kremlin basın dairesinin yayınladığı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı, dışarıdan alevlendirilerek şiddetlenen iç siyasi kriz ortamında ülkenin meşru iktidarına desteklerini ifade etti, yıkıcı dış müdahalenin uluslararası hukukun temellerindeki normlarını ağır bir şekilde ihlal ettiğini vurguladı. Açıklamada Putin, anayasa alanı çerçevesinde çözüm bulunmasından ve Venezüella toplumundaki ihtilafların barışçıl diyalog yoluyla üstesinden gelinmesinden yana olduğunu belirtti" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Venezüella Devlet Başkanı Maduro'nun ülkesinde son günlerde yaşanan tehlikeli gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunduğu ve Rusya'nın bu konudaki ilkesel duruşundan dolayı teşekkürlerini ilettiği kaydedildi.

Açıklamaya göre iki lider, Rusya-Venezüella işbirliğinin çeşitli alanlarda devam etmesi konusundaki kararlılıklarını teyit etti.