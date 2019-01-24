Rus Dışişleri: ABD, Suriye’de Rusya ile Türkiye’yi çarpıştırmaya çalışabilir

Ryabkov, Mejdunarodnaya Jizn dergisine verdiği röportajda ABD'nin Suriye'den askerlerini çekmesinin bölgede Rusya ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmeye yönelik bir girişim olabilme olasılığını dışlamadığını söyledi.

‘ABD, Suriye'den tüm askerlerini çekmeden Rusya ve Türkiye'yi kafa kafaya getirmek için alan boşaltıyor olabilir mi' sorusunu yanıtlayan Ryabkov, "Böyle bir olasılığı dışlamıyorum. Biz de, Ankara'daki meslektaşlarımız da, herkes bu adımın böyle bir boyutunun da olabileceğini çok iyi anlıyor. Bu da çözmemiz gereken denklemin bir parçası" diye konuştu.

Aynı zamanda ‘olup bitenleri sadece bu açıdan yorumlanmasına' karşı olduğunu belirten Ryabkov, sözlerine şöyle devam etti:

"Fiilen gerçekleşen sürecin tüm açılarını düşünmemiz ve hesaplamamız bizim için önemli. Sürecin tam olarak neyi içerdiğine dair şu anda yorum yapamam. Objektif verilerin analizi yapılmadan herhangi bir sonuca varmak mümkün değil. Basitçe söylemek gerekirse, özellikle ABD ile ilgili yorumu sözlerine değil, eylemlerine bakarak yapmak gerekir".