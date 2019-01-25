Peskov: Maduro, Putin'den mali veya askeri destek talep etmedi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den mali veya askeri destek talep etmediğini belirtti.

Peskov'a düzenlediği basın toplantısında Maduro'nun dün telefonla görüştüğü Putin'den mali veya askeri destek talep edip etmediği soruldu.

Peskov, Maduro'nun bu yönde bir talebi olmadığını ifade etti.

Putin ve Maduro, Venezüella'daki gelişmeler üzerine dün akşam telefon görüşmesi yapmıştı.

Putin, görüşme sırasında Venezüella'daki meşru iktidara destek verdiğini vurgulamıştı.