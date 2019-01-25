WSJ: S-400'ler Pentagon'u askeri harekatları gözden geçirmek zorunda bıraktı

Rusya, S-400'leri gerçek savaş koşullarında henüz kullanmazken, üstün özelliklere sahip bu silah, daha şimdiden ABD'nin havadaki hakimiyetinin sorgulanmasına yol açtı.
S-400'ler üzerindeki radar gözlem sistemlerinin ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun uçaklarını takip ettiğini ve ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Suriye'deki hava operasyonlarında düzenlemeler yapmak zorunda kaldıklarını itiraf ettiğini anımsatan WSJ, bununla birlikte Pentagon'un gereken yerlerde operasyon düzenlemeye devam ettiğini belirtti.
S-400'leri üreten Almaz-Antey şirketinin daha gelişmiş bir model olan S-500 füze savunma sistemleri üzerinde çalıştığını da kaydeden WSJ, S-500'lerin hipersonik hava hedeflerine ve yeni nesil kıtalararası balistik füzelere karşı koymak üzere geliştirildiğinin altını çizdi.
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