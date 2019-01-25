WSJ: S-400'ler Pentagon'u askeri harekatları gözden geçirmek zorunda bıraktı

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Washington'un Rusya tarafından geliştirilen S-400 füze savunma sistemlerinin ABD'nin askeri üstünlüğünü zedelediğini ve ABD'nin hayati önem taşıyan çıkarları için tehdit oluşturduğunu itiraf ettiğini yazdı.

Rusya, S-400'leri gerçek savaş koşullarında henüz kullanmazken, üstün özelliklere sahip bu silah, daha şimdiden ABD'nin havadaki hakimiyetinin sorgulanmasına yol açtı.

Dünyanın en güçlü hava savunma kalkanı olarak kabul edilen S-400'lerin başta Suriye olmak üzere birçok sıcak noktada ABD ve müttefiklerini hesaplarında değişiklik yapmaya ittiğini belirten WSJ, kendini gökyüzünün tartışmasız lideri olarak konumlandıran Washington'un bunun üzerine yeniden düşünmek zorunda kaldığını vurguladı.

S-400'ler üzerindeki radar gözlem sistemlerinin ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun uçaklarını takip ettiğini ve ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Suriye'deki hava operasyonlarında düzenlemeler yapmak zorunda kaldıklarını itiraf ettiğini anımsatan WSJ, bununla birlikte Pentagon'un gereken yerlerde operasyon düzenlemeye devam ettiğini belirtti.

S-400'leri üreten Almaz-Antey şirketinin daha gelişmiş bir model olan S-500 füze savunma sistemleri üzerinde çalıştığını da kaydeden WSJ, S-500'lerin hipersonik hava hedeflerine ve yeni nesil kıtalararası balistik füzelere karşı koymak üzere geliştirildiğinin altını çizdi.