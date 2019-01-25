Rusya'da bulunan antik kadın iskeleti, Hollywood'un uzaylılarına benzetildi

Ancak bu hafta bulunan ve 4 ya da 6. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen kadın iskeleti, diğerlerinden son derece farklıydı. Zira bu iskeletin kemikleri ve boynu son derece ilginç bir deformasyona uğramıştı.
Bilimsel adıyla 'yapay kafatası hasarı' olarak bilinen bu kafa şekli değişiminden, günümüzde de birçok insanın mağdur olduğu biliniyor. Aynı zamanda bu hastalığın yarattığı sonuç, Hollywood'un yarattığı uzaylı tasviriyle de benzerlik gösteriyor.
Kazıyı yapan Yevgeni Krupnov Arkeoloji Merkezi'nden bir yetkili, "Tarih boyunca kafatası biçiminin kasten değiştirildiği birçok örneğe şahit olduk" dedi.
STATÜ VE AYRICALIK GÖSTERGESİ
Geçtiğimiz yıl Bulgaristan ve Romanya'da yapılan kazılarda arkeologlar, oldukça uzun kemiklere sahip 1500 yıllık kadın iskeletleri buldular. Yüksek rütbeli oldukları anlaşılan bu kadınların, anlaşma karşılığında evlendirildikleri tahmin ediliyor.
Peru'da İnka dönemi öncesi toplumundan yüksek rütbeli 38 kişinin iskeletleri incelendiğinde ise, kafataslarının ‘gözyaşı damlası' şeklinde olduğu görülmüştü. Araştırmalara göre bu kafatası şekli, itibar ve sosyal statünün bir sembolüydü.
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