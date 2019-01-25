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15:40 25 Ocak 2019
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    Rusya - kafatası

    Rusya'da bulunan antik kadın iskeleti, Hollywood'un uzaylılarına benzetildi

    instagram.com/arheologiya_ri
    Rusya
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    Rusya'nın güneyinde yapılan kazılarda ilk çağlardan kaldığı düşünülen kadın iskeleti bulundu. İskelet incelendiğinde, kafatasının Hollywood filmlerinde yer alan uzaylı figürüne benzer bir yapıya sahip olduğu görüldü.

    Şili'nin Atacama Çölü'nde bulunan 'Ata' adlı mumyalanmış insan fetüsü
    © Fotoğraf: Sanchita Bhattacharya/ Kaliforniya Üniversitesi
    Şili'deki Atacama Çölü'nde bulunan 'uzaylı iskeletinin' sırrı çözüldü
    Rusya'ya bağlı İnguşetya Cumhuriyeti'nin Nazran kentindeki Gamurzievsky kazı bölgesinde 2017 yılından beri yürütülen çalışmalarda insan kemikleri, türlü evcil ve vahşi hayvan kalıntısı, birçok seramik, bakır eşya ve bronz ok bulundu.

    Ancak bu hafta bulunan ve 4 ya da 6. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen kadın iskeleti, diğerlerinden son derece farklıydı. Zira bu iskeletin kemikleri ve boynu son derece ilginç bir deformasyona uğramıştı.

    Bilimsel adıyla 'yapay kafatası hasarı' olarak bilinen bu kafa şekli değişiminden, günümüzde de birçok insanın mağdur olduğu biliniyor. Aynı zamanda bu hastalığın yarattığı sonuç, Hollywood'un yarattığı uzaylı tasviriyle de benzerlik gösteriyor.

    Kazıyı yapan Yevgeni Krupnov Arkeoloji Merkezi'nden bir yetkili, "Tarih boyunca kafatası biçiminin kasten değiştirildiği birçok örneğe şahit olduk" dedi.

    Rusya'ya bağlı İnguşetya Cumhuriyeti'nin Nazran kentindeki Gamurzievsky kazı bölgesi
    instagram.com/arheologiya_ri
    Rusya'ya bağlı İnguşetya Cumhuriyeti'nin Nazran kentindeki Gamurzievsky kazı bölgesi

    STATÜ VE AYRICALIK GÖSTERGESİ

    Peru-Nazca çizgileri
    © AFP 2018 / MARTIN BERNETTI
    Rus bilim insanları Peru’daki 'uzaylı' mumyasını inceledi: 46 kromozomu var ama anatomik yapısı farklı
    Bebeklik evresinde kullanılan yüzükler, kemiklerin uzamasına yol açabiliyor. Aynı şekilde erken yaşlardan itibaren bandajlanarak uzatılan parmaklar, toplumda sosyal statü ve ayrıcalıkların da bir sembolü.

    Geçtiğimiz yıl Bulgaristan ve Romanya'da yapılan kazılarda arkeologlar, oldukça uzun kemiklere sahip 1500 yıllık kadın iskeletleri buldular. Yüksek rütbeli oldukları anlaşılan bu kadınların, anlaşma karşılığında evlendirildikleri tahmin ediliyor.

    Peru'da İnka dönemi öncesi toplumundan yüksek rütbeli 38 kişinin iskeletleri incelendiğinde ise, kafataslarının ‘gözyaşı damlası' şeklinde olduğu görülmüştü. Araştırmalara göre bu kafatası şekli, itibar ve sosyal statünün bir sembolüydü.

    Etiketler:
    uzaylı, araştırma, arkeoloji, Kazı, Yevgeni Krupnov Arkeoloji Merkezi, Hollywood, Gamurzievsky, Nazran, İnguşetya Cumhuriyeti, Rusya
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