Rus Dışişleri: Venezüella hükümeti ile muhalefeti arasında arabuluculuk yapmaya hazırız

"Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün sorumlu yaklaşım sergileyen tüm siyasi güçlerle, uluslararası aktörlerle işbirliği yapmaya, taraflar arasında diyalog kurulması için tüm otoritemizi kullanmaya hazır olduğumuzu söyledi" ifadelerini kullanan Şetinin, Rusya'nın çabalarına ihtiyaç duyulması halinde buna hazır olduklarını vurguladı.
'GUAİDO'YLA TEMAS KURMAYI PLANLAMIYORUZ'
Bu arada Şetinin, Rusya'nın kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido'yla temasa geçmediğini ve geçmeyi planlamadığını ifade etti.
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