Türkiye'den Soçi'ye feribot seferleri birkaç gün içinde başlayacak

Habere göre programın uygulanması iki aşamada gerçekleşecek. Şubat ayında Samsun ve İmeretinskiy limanları arasında, sebze ve meyve nakliyatı için kalıcı bir feribot hizmeti kurulacak. Feribotlar şehirler arasında haftada iki sefer yapacak. Yapılan açıklamaya göre, navlun hacmi haftada 600-700 ton olacak.

Ayrıca, Mayıs ayında, Soçi ile Trabzon arasındaki doğrudan deniz seferlerinin yeniden başlatılması planlanıyor. Feribotlar, haftada iki kez yolcu ve araç taşıyacak. Uzmanlar, başlaması planlanan bu seferlerin Türkiye ve Gürcistan’ın Karadeniz kıyılarından turist çekeceğini, Soçi ve yakınındaki diğer bölge turizmine olumlu katkıları olacağını belirtiyor.