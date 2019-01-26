Rusya’dan Reuters’a yalanlama: Venezüella’da paralı Rus askerler yok

Exclusive: #Kremlin-linked contractors help guard #Venezuela's @NicolasMaduro — sources | By Maria Tsvetkova and Anton Zverev https://t.co/syGOTSvMvv— Reuters Venezuela (@ReutersVzla) January 25, 2019
Reuters isimlerini vermediği bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde, sayıları 400'ü bulan Rus paralı askerlerin, Devlet Başkanı Maduro'nun güvenliğini sağlamak için Venezüella'ya gönderildiğini iddia etmişti. Reuters'ın bu bilgiyi doğrulaması için ulaştığı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, ellerinde bu iddiayı doğrulayacak türden bir bilgi olmadığını belirtmişti.
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