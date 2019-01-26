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14:15 26 Ocak 2019
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    ABD hava kuvvetleri

    Rusya, ABD askeri uydularının yoğun hareketliliğini kaydetti

    © AP Photo / Senior Airman Matthew Bruch
    Rusya
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    Astro-Kozmik Bilim Merkezi'nin (ANC) hazırladığı ve Sputnik'in ulaştığı raporda belirtildiğine göre, Rus izleme cihazları, ABD askeri GSSAP uydularının yoğun hareketliliğini kaydetti.

    2018'in en etkileyici uzay görüntüleri
    © Fotoğraf: Twitter/Scott D. Tingle
    Rusya’nın tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay mürettebatı eğitimde
    ABD, 2014-2016 yılları arasında uzaya Jeostasyoner Uzay Durumsal Farkındalık Programı (GSSAP) kapsamında dört uydu gönderdi.

    Bu cihazlar, uzay alanı kontrolünün ABD Hava Kuvvetleri'nin çıkarına yapılması için tasarlandı. Resmi bilgilere göre, cihazlar, jeostasyoner yörüngenin (35.786 kilometrelik yüksekliğe sahip dairesel yörünge) altından ve üstünden uçarak optik-elektronik ekipmanlar yardımıyla başka uyduları izlemeye alıyor.

    ANC raporundaki bilgilere göre, Rusya'nın dünyaya yakın alanlardaki tehlikeli durumlar için otomatik uyarı sistemi (ASPOS OKP), ABD'nin dört GSSAP uydularının hepsinde yoğun hareketlilik tespit etti.

    Spektr-R uzay teleskopu
    © Sputnik / Oleg Urisov
    Rusya’nın tek uzay teleskopu ile bağlantı kurulamıyor
    Özellikle 2014 yılında fırlatılan cihaz, 2018 yılına kadar 400'den fazla manevra gerçekleştirdi. Diğer tüm manevraların yanı sıra, ana motoru bozulmuş olan ABD askeri haberleşme uydusu MUOS-5'i incelemeye gitti.

    Raporda, 2014 yılında yörüngeye çıkarılan bir başka GSSAP cihazının da, başka bir askeri uydu olan WGS-4'e yaklaşarak denetim çalışması yaptığı belirtiliyor.

    Geçen yaz, Silahların Kontrolünden Sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Ilem Poblet, Rusya'yı manevra yapan uyduları test etmekle suçladı. Rus denetçi uydusunun davranışını ‘anormal' olarak nitelendirerek, bunun uydu karşıtı bir cihaz olabileceğini öne sürdü.

    Rusya yeni tip uzay roketleri üzerinde çalışıyor.
    © Sputnik / Sergey Mamontov
    Rusya, uzay araçları için yeni kenetlenme sistemini geliştirdi
    Rus uydu denetçisi Ağustos 2017'de yörüngeye çıkarıldı. Denetçi uydular yörüngede hareket edebiliyor ve diğer cihazlarla etkileşime girebiliyor. Optik sensörlerle donatılan Rus uydu denetçisinin diğer uyduların görüntülerini alarak analiz için Dünya'ya veri gönderdiği varsayılıyor.

    ASPOS OKP'nin başlıca görevi, uzay araçlarının uzaydaki çöplerle tehlikeli yakınlaşmasını tespit etmek ve kontrolsüz bir şekilde yörüngeden çıkan ve potansiyel tehlike arz eden nesnelerin takibini yapmak.

    Bunu yapmak için, sistemde, 50 bin kilometreye kadar yüksekliklerde otomatik arama sağlayan ve 18.5 büyüklüğe kadar yıldız parlaklığına sahip nesneleri tespit edebilen teleskoplu optoelektronik kompleksler kullanılıyor.

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    Etiketler:
    uydu, uzay, Jeostasyoner Uzay Durumsal Farkındalık Programı, ABD, Rusya
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