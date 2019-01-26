Zaharova: Abrams'ın atanması, ABD'nin Venezüella'daki durumun doğrudan kontrolünü sağlama girişimidir

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Elliot Abrams'ı Venezüella'dan sorumlu olarak atamasını, bu ülkedeki politik durumun doğrudan kontrolünü sağlama girişimi olarak nitelendirdi.

Daha önce, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gazetecilere yaptığı açıklamada, eski diplomat Elliott Abrams'ı dışişleri bakanlığında, ABD'nin Venezüella'da demokrasiyi yeniden kurma çabalarından sorumlu kişi olarak atadığını belirtmişti.

Zaharova, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "Bu, ABD siyasi elitinin gelecekteki bölgesel vasalı olarak gördüğü, Washington'un Venezüella'daki siyasi durumun doğrudan kontrolünü sağlama girişimidir. Irak'ta demokrasiyi ‘tesis ettiler', Libya'da da yaptılar, Suriye'de yapamadılar, daha doğrusu yapmalarına izin verilmedi. Şimdi de Venezüella" ifadelerine yer verdi.

Venezüella Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Çarşamba günü yaptığı konuşmada, kendisini geçici devlet başkanı olarak ilan ettmişti.

ABD, Guaido'nun başkanlığını tanıdığını açıklamıştı. Maduro, kendisinin başkan olduğunu, Guaido'yu ise ‘ABD'nin kuklası' olarak nitelendirdi.