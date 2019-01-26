ABD'li medya şirketinin En İyi Ülkeler listesinde Rusya 24, Türkiye 34. sırada

Haber, analiz ve sıralama yayınları yapan ABD merkezli medya şirketi U.S. News and World Report'un 'En İyi Ülkeler 2019' sıralamasında Rusya 24, Türkiye'yse 34. basamakta yer aldı.

U.S. News and World Report'un BAV Consulting adlı danışmanlık şirketi ve ABD'deki Pensilvanya Üniversitesi ile birlikte hazırladığı sıralamada, dünyanın dört bir yanından, aralarında iş dünyasının elit tabakasından isimlerin ve sıradan vatandaşların bulunduğu yaklaşık 21 bin kişiyle yapılan sosyal anket sonuçları değerlendirildi.

U.S. News and World Report'un ‘En İyi Ülkeler 2019' sıralamasına giren 80 ülkede turizm sektörünün, yeniliklerin, sosyal ve kültürel yaşamın gelişimi, ekonomik büyüme hızı, girişimciliğe açıklık derecesi, halkın genel yaşam düzeyi gibi veriler, ayrıca ülkelerin gücü, dünya arenasındaki etkisi ve sahip oldukları tarihi miraslar dikkate alındı.

Türkiye'nin ise 34. basamakta yer aldığı sıralamanın ilk on ülkesiyse sırasıyla İsviçre, Japonya, Kanada, Almanya, İngiltere, İsveç, Avustralya, ABD, Norveç ve Fransa oldu.

Sıralamanın en son üç basamağında da Angola, İran ve Irak yer aldı.