Nebenzya: ABD Venezüella'da darbe gerçekleştirmeye çalışıyor

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Washington'un Venezüella'da darbe gerçekleştirmeye çalıştığını, bu tür eylemlerin tüm dünya için tehdit oluşturduğu belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) olağanüstü oturumunda konuşan Nebenzya, Washington'un tüm dünya için tehdit oluşturan eylemleriyle Venezüella'daki meşru yönetimi düşürmeye çalışmakla suçladı.

Nebenzya, "Aslında tam gözümüzün önünde, laubali bir şekilde, uluslararası hukukun tüm normları ihlal edilerek bu ülkede bir darbe yapılmaya çalışılıyor" diye konuştu.

Bu durumun aslında ‘Venezüella'ya yönelik tehdit' açısından ele alınması gerektiğine dikkat çeken Nebenzya, "Eğer dünyaya yönelik bir tehdit söz konusuysa, bu tehdit ABD ve müttefiklerinin Venezüella'nın yasal olarak seçilmiş Devlet Başkanı'nı düşürmeye yönelik utanmaz ve saldırgan eylemlerinden kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya, BMGK'da Venezüella'daki durumun tartışılmasına karşı çıkarak, gündem konusundaki oylamada da bunu desteklemeyi reddetti.

"Rusya Federasyonu ABD'li meslektaşlarımızın Venezüella'daki durumun tartışılması ile ilgili girişimini destekleyemez" diyen ve ülkedeki iç durumun BMGK'nın gündem maddesi dahi olmadığını ifade eden Nebenzya, şu sözlerle devam etti:

"Venezüella'da olup bitenlerde dışarıya yönelik bir tehdit görmüyoruz. Venezüella dünyaya ve güvenliğe tehdit oluşturmuyor."

Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre BMGK üyeleri, Rusya ve Çin'in dahil olduğu 4 ülkenin itirazlarına rağmen ABD'nin önerisiyle Venezüella'daki durumun gündeme alınmasını oyladı.

Oylamada 9 ülke ‘evet' oyu kullanırken, Rusya ve Çin'in de aralarında bulunduğu 4 ülke ise ‘hayır' dedi, 2 ülkeyse çekimser kaldı.