Rusya'dan Avrupa'ya Venezüella tepkisi: Egemen bir devletin içişlerine müdahale sona ermeli

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bazı Avrupa ülkelerinin Venezüella'da 8 gün içinde seçim yapılmaması durumunda Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyacaklarını açıklamasına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bir dizi Avrupa başkentlerinin Caracas'taki meşru yönetimden 8 gün içinde seçim ilan edilmesi yönünde ‘ültimatom' talebinde bulunduğu hatırlatıldı.

Avrupa'daki bu ülkelerin seçim şartına, muhalefet lideri Juan Guaido'nun yeni devlet başkanı olarak tanınması tehdidinin eşlik ettiği belirtilen açıklamada, "Venezüella'daki olaylar giderek daha endişe verici hale geliyor" ifadesi kullanıldı.

Bu ültimatomların, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde düzenlenecek toplantı öncesinde yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, bütün bunların arkasında Washington'un desteğinin açıkça görüldüğü vurgulandı.

'DIŞARIDAN YAPPILAN MÜDAHALE, DURUMU RADİKALLEŞTİRECEK'

© AP Photo / Fernando Llano, File İstanbul'da Venezüella'yla dayanışma eylemi

Venezüella'daki hadiselerin iç politikadaki durumu gerdiğine işaret edilen açıklamada, içeriye dışarıdan yapılan müdahalenin durumu radikalleştireceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Egemen bir devletin iç işlerine alaycı, açık müdahale devam ediyor. Bu sona ermelidir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Ayrıca, Rusya'nın Venezüella'daki siyasi güçler arasındaki karşılıklı anlayışın ve iç huzurun sağlanması için gereken katkıda bulunmaya hazır olduğu ifade edildi.