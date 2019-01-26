Rusya'dan Avrupa'ya Venezüella tepkisi: Egemen bir devletin içişlerine müdahale sona ermeli

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bir dizi Avrupa başkentlerinin Caracas'taki meşru yönetimden 8 gün içinde seçim ilan edilmesi yönünde ‘ültimatom' talebinde bulunduğu hatırlatıldı.
Bu ültimatomların, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde düzenlenecek toplantı öncesinde yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, bütün bunların arkasında Washington'un desteğinin açıkça görüldüğü vurgulandı.
'DIŞARIDAN YAPPILAN MÜDAHALE, DURUMU RADİKALLEŞTİRECEK'
Açıklamada, "Egemen bir devletin iç işlerine alaycı, açık müdahale devam ediyor. Bu sona ermelidir" değerlendirmesinde bulunuldu.
Ayrıca, Rusya'nın Venezüella'daki siyasi güçler arasındaki karşılıklı anlayışın ve iç huzurun sağlanması için gereken katkıda bulunmaya hazır olduğu ifade edildi.
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