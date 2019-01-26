Nebenzya: BMGK'nın Venezüella oturumu ülkedeki darbeyi yasallaştırmaya yönelik bir girişimdi

© Sputnik / Grigoriy Sisoev Nebenzya: ABD Venezüella'da darbe gerçekleştirmeye çalışıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) bugünkü olağanüstü oturumunun sonuçlarını basın mensuplarına değerlendiren Nebenzya, şöyle konuştu: "Bugün, Venezüella'da devam eden darbenin yasallaştırılması için Güvenlik Konseyi'nin kullanılması girişimine tanıklık ettik."

‘AB'NİN VENEZÜELLA'YA ÜLTİMATOMU SAÇMA VE GÜLÜNÇ'

Rus diplomat, Avrupa Birliği'nin (AB) Venezüella yönetimine verdiği ve erken seçim düzenleme çağrısı içeren ültimatomun gülünç olduğunu söyledi.

Nebenzya, "Avrupa Birliği kesinlikle absürt ve hatta gülünç olan 8 günlük bir ültimatom verdi. Neden 7 ya da 6 gün, 1 ay değil de özellikle 8 gün, bu sürelerin neye dayandırıldığı kesinlikle anlaşılmıyor" diye konuştu.

VENEZÜELLA'DA ASKERİ SENARYODAN HER NE PAHASINA OLURSA OLSUN KAÇINILMALI

Rusya'nın Venezüella'da askeri senaryodan her ne pahasına olursa olsun kaçınılması gerektiği kanısında olduğunu bildiren Nebenzya, şöyle konuştu:

"ABD tüm seçeneklerin masada olduğunu duyurdu ve bu, şu anda olup bitenlerden daha büyük bir şeyin olabileceğine dair bir ima. Bu tehlikeli. Eğer şimdiki durum daha askeri bir hal alarak büyürse, bu daha da üzücü olur. Biz, bu durumdan her ne pahasına olursa olsun kaçınılması gerektiğini düşünüyoruz."

Rus diplomat, "Askeri senaryoya izin verilemez. Askeri senaryoya müsaade etmemek için herkesin aklının yeteceğini umarım" ifadelerini kullandı.