Kerç Vali Yardımcısı: Kurtarılan denizciler Türkiye'ye gönderildi

Kerç Boğazı'nda iki gemide çıkan yangında kurtarılan Türk denizcilerin ülkelerine gönderildiği açıklandı.

Kerç Vali Yardımcısı Dilyaver Melgaziyev, "Türkiye Cumhuriyeti Novorossiysk Konsolosluğu yetkilileri vatandaşlarının Türkiye'ye gönderilmesi için gerekli evrakı hazırladı. Denizciler ülkelerine gönderildiler" dedi.

Melgaziyev, yangında sağ kurtarılan dört Hindistan vatandaşının ülkelerine gönderilmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Yetkili, yangında hayatını kaybeden 10 denizcinin cenazelerinin ise yarın ülkelerine gönderilmelerinin beklendiğini bildirdi.