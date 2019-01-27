Peskov: Leningrad Kuşatması Putin için kişisel acı teşkil ediyor

'YORUMA GEREK YOK'
Rusya Devlet Başkanı'nın Leningrad Kuşatması'nın tamamen kaldırılmasına adanan anma günlerine tutumunu anlayabilmek için Putin'in Piskaryovskiy Anıt Mezarı'na çiçek bırakırken ve kardeşinin defnedilmiş olduğu toplu mezarın önünde durmuşken alınan görüntülerine bakılmasını öneren Peskov, "Bu konuda söylenecek başka bir söz yok, açıklamasız ve sessiz olarak izlenebilir" diye konuştu.
'JEOPOLİTİK İKİNCİ PLANDA'
Peskov, Rusya liderinin uluslararası sorunların çözümüne gösterdiği tüm dikkatin yanı sıra Rusya'daki iç durumu daha önemli addettiğine, önceliklerinin ise yakın gelecekte meyvelerini vermesi gereken ulusal projeleri hayata geçirmek olduğuna dikkat çekti.
'BAŞLICA GÖREVİNİ RUSLARIN REFAH DÜZEYİNİ YÜKSELTMEK OLARAK GÖRÜYOR'
"Onun için en önemli şey insanlar ve onların refah düzeyinin yükseltilmesi için yapabilecekleri. Kulağa abartılı gibi gelebilir, fakat her şey gerçekten bu hedefe hizmet ediyor."
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