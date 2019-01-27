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20:56 27 Ocak 2019
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    Leningrad kuşatmasının kırılmasının 75. yıldönümü için açılan sergiyi Putin de ziyaret etti. Sergide babası Vladimir Spiridonoviç Putin'e ayrılmış bölüm de vardı. Baba Putin Leningrad'a gönderilmiş ve ağır şekilde yaralanmıştı. 1998'deki ölümüne dek ayağında kalan şarapnel parçalarıyla yaşamıştı.

    Peskov: Leningrad Kuşatması Putin için kişisel acı teşkil ediyor

    © REUTERS / Anton Vaganov
    Rusya
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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin’in Leningrad Kuşatması’nın vermiş olduğu ve şahsına da ait olan acıları tüm ülkeyle paylaştığını belirtti.

    Putin, İkinci Dünya Savaşında Nazi birliklerinin 1941 yılında başlattığı ve neredeyse 900 gün boyunca süren Leningrad Kuşatması'nın kurbanları anısına Leningrad bölgesinde bulunan Piskaryovskiy Anıt Mezarı'na çiçek bıraktı.
    © REUTERS / Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin
    Putin: Leningrad Kuşatması’nın korkunç acıları unutulmamalı
    Rossiya-1 televizyonunda yayımlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programında konuşan Peskov, "Bu hem onun kişisel, hem de ailesinin ve tüm ülkenin anısı ve acısı. Ve bu acının tamamını tüm ülke ile paylaşıyor" ifadelerini kullandı.

    'YORUMA GEREK YOK'

    Rusya Devlet Başkanı'nın Leningrad Kuşatması'nın tamamen kaldırılmasına adanan anma günlerine tutumunu anlayabilmek için Putin'in Piskaryovskiy Anıt Mezarı'na çiçek bırakırken ve kardeşinin defnedilmiş olduğu toplu mezarın önünde durmuşken alınan görüntülerine bakılmasını öneren Peskov, "Bu konuda söylenecek başka bir söz yok, açıklamasız ve sessiz olarak izlenebilir" diye konuştu.

    Vladimir Putin
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    'JEOPOLİTİK İKİNCİ PLANDA'

    Peskov, Rusya liderinin uluslararası sorunların çözümüne gösterdiği tüm dikkatin yanı sıra Rusya'daki iç durumu daha önemli addettiğine, önceliklerinin ise yakın gelecekte meyvelerini vermesi gereken ulusal projeleri hayata geçirmek olduğuna dikkat çekti.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © Sputnik /
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    Kremlin Sözcüsü, "Başkanımızın dış partnerlerimize, jeopolitik süreçlere ve bölgesel çatışmalara gösterdiği tüm saygıya rağmen tüm bunlar kendisi için ikinci planda olan şeyler" diyerek şöyle devam etti:

    'BAŞLICA GÖREVİNİ RUSLARIN REFAH DÜZEYİNİ YÜKSELTMEK OLARAK GÖRÜYOR'

    "Onun için en önemli şey insanlar ve onların refah düzeyinin yükseltilmesi için yapabilecekleri. Kulağa abartılı gibi gelebilir, fakat her şey gerçekten bu hedefe hizmet ediyor."

    Etiketler:
    Leningrad Kuşatması, Moskova. Kremlin. Putin, Kremlin, Rossiya-1, Moskova. Kremlin. Putin, Vladimir Putin, Dmitriy Peskov, Piskaryovskiy Anıt Mezarı, St. Petersburg, Rusya
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