Peskov: Japonya ile 2. Dünya Savaşı’nı sonlandırıp barış anlaşması imzalamalıyız

Rossiya-1 televizyonunda yayınlanan ‘Kremlin. Moskova. Putin’ programında konuşan Peskov “Japonya yaptırımları destekliyor. Bu da barış anlaşmasının imzalanmasını engelleyen sorunlardan biri” dedi.

“Bizim asıl amacımız bir şey vermek ya da almak değil, barış anlaşması imzalamak” diyen Peskov açıklamalarına şu sözlerle devam etti: “2. Dünya Savaşı’nı sonlandırıp Uzak Doğu’daki bu çok önemli partnerimizle barış anlaşması imzalamalıyız. Rusya ikili ilişkilerde gerçekten güçlü bir sıçrama hissediyor. Tüm bunlar barış anlaşması imzalamamızda yardımcı olmaya yönelik.”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe Sinpapur’da kasım ayında gerçekleştirilen toplantı ve aralık ayında Arjantin’de yapılan G20 zirvesinden sonra barış anlaşmasına yönelik müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda anlaşmışlardı.

Japonya, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nın sonunda kontrolünü eline aldığı Kuril Adaları'nın kendilerine geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor.

Japonya'nın hak iddiası nedeniyle iki ülke arasında 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.