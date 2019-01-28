Rus Su-27 avcı uçağından ABD'nin Poseidon P-8A denizaltısavar uçağına önleme

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rus ordusu, Baltık Denizi üzerinde seyrettiği belirlenen Poseidon P-8A denizaltısavar uçağına önleme yapılması için Su-27 avcı uçağını havalandırdı.

Açıklamada, "Rus hava sahası kontrol araçları, Baltık Denizi'nin uluslararası suları üzerinde Rusya sınırına yaklaşan bir hava hedefi tespit etti. Hedefe önleme yapılması için Su-27 avcı uçağı havalandırıldı. Hava hedefine güvenli mesafeye kadar yaklaşan Su-27 mürettebatı, bunun ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Poseidon P-8A denizaltısavar uçağı olduğunu tespit etti" ifadelerine yer verildi.

ABD uçağının Rusya sınırlarından uzaklaşması sonrası Rus Su-27'nin sorunsuz bir şekilde daimi üssüne geri döndüğü kaydedildi.

Geçen hafta da Baltık Denizi'nde Rusya sınırlarına yaklaşan İsveç'e ait Gulfstream isimli bir keşif uçağı tespit edilmişti. Rus Su-27 uçağının müdahale ettiği İsveç uçağı daha sonra sınırdan uzaklaşmıştı.