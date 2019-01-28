Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan Ukrayna'ya 'Hürrem' göndermesi: Ukrayna diplomasisinin zaferi

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan İstanbul'da bulunan Hürrem Sultan türbesindeki tabeladan 'Rus kökenli' yazısının kaldırılmasıyla ilgili açıklamayı ti'ye aldı.

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Süleymaniye Camii avlusunda bulunan Hürrem Sultan türbesindeki tabeladan 'Rus kökenli' yazısının kaldırıldığını şöyle duyurmuştu: "Adım adım tarihi gerçeği düzeltiyoruz. Büyükelçiliğinin başvurusu üzerine Türk tarafı, Sultan 1. Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan'ın Süleymaniye Camii'ndeki türbesindeki yazıdan, kendisinin Rus kökenli olduğu iddia edilen metin kaldırıldı."

Ukrayna Büyükelçiliği'nin açıklamasına nüktedan bir yanıt veren Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, gelişmeyi 'Ukrayna diplomasisinin zaferi!' olarak niteledi.

Başkonsolosluğun açıklamasında, "Ukrayna Büyükelçiliği, Hürrem Sultan türbesindeki tabeladan 'Rus kökenli' yazısının kaldırılmasını 'tarihi gerçekliğin yeniden tesisi' olarak niteledi. Aslında Hürrem Sultan'ın anavatanı olarak 'günümüz Ukraynası topraklarına' atıf yapılması tarihi açıdan daha kesin bir ifade olabilirdi (Rohatyn, Polonya Krallığı). Gerçek nerede? Gerçekten de, Ukrayna diplomasisinin zaferi!" ifadeleri kullanıldı.

Посольство 🇺🇦 назвало смену надписи у гробницы Хюррем "восстановлением исторической правды".Хотя ссылка на "территорию современной Украины" как родину Роксоланы могла бы быть исторически точнее (Рутения, Королевство Польское).Где же истина? Воистину, победа украинской дипломатии! pic.twitter.com/n2DYgqjACZ — Rus İst Konsolosluğu (@rusya_istanbul) January 28, 2019

​Slav ve Avrupa edebiyatında Roksolana adıyla tanınan, Osmanlı İmparatorluğu'nun onuncu padişahı ve 89. İslam Halifesi I. Süleyman'ın (Kanuni Sultan Süleyman) nikâhlı eşi Hürrem Sultan'ın gerçek adı bilinmiyor. Bazı kaynaklarda Hürrem'in asıl adının Aleksandra, bazılarında ise Anastasiya Lisovskaya olduğu ileri sürülüyor.

Bununla birlikte, Rus, Ukraynalı ve Polonyalı tarihçilerin arasında Hürrem Sultan'ın kökeni ile ilgili tartışmalar da hala sürüyor.

Bazı tarihçiler Hürrem'in Ukrayna'nın batısındaki Rohatyn'de (şu anki İvano-Frankovsk bölgesi) doğduğunu ileri sürerken, kimileriyse doğum yerini Ukrayna'nın güneybatı ve orta batısını kapsayan tarihi bölge Podolya'nın Chemeritsy kasabası (şimdiki Hmelnitski bölgesi) olduğunu iddia ediyor. Birçok kaynaktaysa Hürrem Sultan'dan ‘Rus kökenli bir kız' olarak bahsediliyor.