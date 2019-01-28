Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan Ukrayna'ya 'Hürrem' göndermesi: Ukrayna diplomasisinin zaferi

Ukrayna Büyükelçiliği'nin açıklamasına nüktedan bir yanıt veren Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, gelişmeyi 'Ukrayna diplomasisinin zaferi!' olarak niteledi.
Başkonsolosluğun açıklamasında, "Ukrayna Büyükelçiliği, Hürrem Sultan türbesindeki tabeladan 'Rus kökenli' yazısının kaldırılmasını 'tarihi gerçekliğin yeniden tesisi' olarak niteledi. Aslında Hürrem Sultan'ın anavatanı olarak 'günümüz Ukraynası topraklarına' atıf yapılması tarihi açıdan daha kesin bir ifade olabilirdi (Rohatyn, Polonya Krallığı). Gerçek nerede? Gerçekten de, Ukrayna diplomasisinin zaferi!" ifadeleri kullanıldı.
Посольство 🇺🇦 назвало смену надписи у гробницы Хюррем "восстановлением исторической правды".Хотя ссылка на "территорию современной Украины" как родину Роксоланы могла бы быть исторически точнее (Рутения, Королевство Польское).Где же истина? Воистину, победа украинской дипломатии! pic.twitter.com/n2DYgqjACZ— Rus İst Konsolosluğu (@rusya_istanbul) January 28, 2019
Bununla birlikte, Rus, Ukraynalı ve Polonyalı tarihçilerin arasında Hürrem Sultan'ın kökeni ile ilgili tartışmalar da hala sürüyor.
Bazı tarihçiler Hürrem'in Ukrayna'nın batısındaki Rohatyn'de (şu anki İvano-Frankovsk bölgesi) doğduğunu ileri sürerken, kimileriyse doğum yerini Ukrayna'nın güneybatı ve orta batısını kapsayan tarihi bölge Podolya'nın Chemeritsy kasabası (şimdiki Hmelnitski bölgesi) olduğunu iddia ediyor. Birçok kaynaktaysa Hürrem Sultan'dan ‘Rus kökenli bir kız' olarak bahsediliyor.
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