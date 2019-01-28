Rus vekil Baltık Denizi’ndeki önleme olayını yorumladı: ABD ve NATO için uluslararası hukuku ihlal etmek normal

Rus vekil Yuriy Şvıtkin, ABD ve diğer NATO ülkelerine ait uçakların Rusya’nın sınırlarına yakın uçmasının gerilimin tırmanmasına yol açtığını, Rus askerlerininse çeşitli provokasyonlara izin vermeden sınırı korumak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, Russia Today'e (RT) açıklamasında Rus Su-27 avcı uçağının Baltık Denizi üzerinde ABD'nin Poseidon P-8A denizaltısavar uçağına yaptığı önleme ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Şvıtkin, "Ne yazık ki ABD ve diğer NATO ülkeleri için uluslararası hukuka uymamak ve onu kaba bir biçimde ihlal etmek normal bir şey. Söz konusu olay da zaten bunu gösteriyor, ABD'nin keşif uçağı sınırlarımıza yakın bir mesafeden geçti. Baltık Denizi'nin sahasında keşif yaptığı ortada" diye konuştu.

'BU TÜR EYLEMLER GERİLİMİN ARTMASINA YOL AÇIYOR'

ABD Hava Kuvvetleri'nin bu tür eylemlerinin ‘iki ülke arasında normal ilişkiler kurma yolundaki yapıcılığın kaba bir ihlali' olduğuna dikkat çeken Şvıtkin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tür eylemler gerilimin artmasına yol açıyor ve ABD tarafından askeri yönde ülkemize yapılan bir baskıdır. Uçaklarımızın, silahlı kuvvetlerimizin ve sınır birliklerimizin çeşitli provokasyonlara izin vermeden sınır ihlallerine meydan vermemek için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetmek isterim."

Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Baltık Denizi üzerinde seyrettiği belirlenen Poseidon P-8A denizaltısavar uçağına önleme yapılması için Su-27 avcı uçağını havalandırdığını açıklamıştı.