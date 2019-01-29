Zaharova'dan Bolton'ın notuyla ilgili açıklama: Venezüella, Kolombiya üzerinden istikrarsızlaştırılıyor, hatırlatırım

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın elindeki defterinde yazılı olan '5 bin asker Kolombiya'ya' notuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Zaharova, Venezüella'daki durumun Kolombiya üzerinden istikrarsızlaştırıldığına dikkat çekti.

Bolton dün Venezüella'ya karşı uygulanacak yaptırımlarla ilgili basın toplantısında elinde tuttuğu defterde '5 bin asker Kolombiya'ya' notu dikkat çekti. Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump, 2017 yılında Venezüella'ya askeri müdahale ihtimallerine işaret etmişti.

My eagle-eyed colleague spotted on Bolton’s notepad what sure looks like:



“Afghanistan—>welcome the talks.

5,000 troops to Colombia” pic.twitter.com/Al4mCGJIfU — Ned Price (@nedprice) January 28, 2019

​Konuyla ilgili Facebook'tan değerlendirmede bulunan Zaharova, "Beyaz Saray'dan farklı düzeylerde birçok kişi Venezüella'ya müdahale ihtimaline utanmazlıkla göz kırptı. NBC'nin üst düzey bir Pentagon çalışanını kaynak gösterdiği haberinde ABD'nin Kolombiya ya da Venezüella'ya asker göndermeyeceğini yazdı. Kaynak, bu ülkelere askeri teçhizat ya da silah da gönderilmeyeceğini belirtti" ifadelerini kullandı.

Resmi bir açıklama konusunda umutlarının hâlâ olduğunu belirten Zaharova "Venezüella'ya 'demokrasi götürmenin', diğer bir deyişle ülkedeki durumun, özellikle de Kolombiya üzerinden istikrarsızlaştırıldığını hatırlatırım. Batı'nın son yıllarda çok endişeli olduğu seçimlerden siber güvenliğe, iç işlerine müdahale etmemenin nasıl olduğunu da siz sorun" mesajını paylaştı.