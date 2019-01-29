'İnsansız hava taksileri Rusya semalarında hizmete başlayacak'

Rus Aeronet Çalışma Grubu, yaklaşık 10 yıl içerisinde üretimini tamamlamayı hedeflediği insansız hava taksilerinin kullanımda olacağını açıkladı.

'Konu hakkında Sputnik'e konuşan Jukov, Rusya'da 10 yıl içerisinde insansız hava taksilerinin faaliyete geçeceğini söyledi. Jukov "Bu gelişmenin ardından tüm dünyayı geride bırakmış olacağız. 10 yıl içerisinde Rusya semalarında hava taksilerini görmeyi umuyorum. Birkaçı Rusya'da olmak üzere, dünya çapında 117 proje geliştirdik. Ancak daha hızlı teknolojik gelişmelerin mümkün olduğunu da inkâr etmiyorum" dedi.

'DİKEY İNİŞ ALANLARINA İHTİYACIMIZ VAR'

Jukov, "Nedir bu hava taksisi dediğimiz şey? Kısa mesafe yolculukları için kullanılabilen, otomatik olarak kontrol edilen bir hava taşıtıdır. Bunu mümkün kılmak için ise, şehrin içerisinde uçak pistlerine yahut binaların tepesine uçağı indirebileceğimiz dikey iniş alanlarına ihtiyacımız var" açıklamasını yaptı.

Aeronet Çalışma Grubu, Ulusal Teknoloji Girişimi kapsamında kurulan devlet destekli bir program. Girişim, Rusya'da 2035 yılında küresel ekonominin temel taşlarını oluşturacak bir teknoloji sektörünün temellerini atmak üzere başlatıldı. Programın temel amacı ise, insansız sivil havacılık sistemleri pazarının gelişimine katkı sağlamak.