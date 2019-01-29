Lavrov: ABD'nin Venezüella'ya müdahale çağrıları göz önüne alınınca Bolton'ın notu düşündürücü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Venezüella’ya müdahaleye yönelik açıklamalarının ardından Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın defterinde görüşen '5 bin asker Kolombiya’ya' notunun düşündürücü olduğunu söyledi.

Gazetecilere konuşan Lavrov, "Basında yazıldığına göre dün John Bolton dikkatsizlik yapıp notlarını açık bırakmış. Defterde '5 bin asker Kolombiya’ya' yazılı. Venezüella’daki zorlu durum bahane gösterilerek özellikle de ABD ve bazı başka ülkelerden gelen ve müdahale için komşu ülkelerin kullanılması yönündeki açık çağrılar göz önünde bulundurulunca bu not düşündürücü" dedi.

Bolton dün Venezüella'ya karşı uygulanacak yaptırımlarla ilgili basın toplantısında elinde tuttuğu defterde '5 bin asker Kolombiya'ya' notu dikkat çekti. Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump, 2017 yılında Venezüella'ya askeri müdahale ihtimallerine işaret etmişti.