Poroşenko: Rusya ile 'soğuk barış' yapmaya ihtiyacımız var

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Ukrayna'nın Rusya ile 'soğuk barış' yapmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Başkent Kiev'deki bir forumda konuşan Poroşenko, "İnsanlar savaştan bıktı. Rusya'nın propagandası, bu acı verici duygu üzerinde etkili oluyor" iddiasında bulundu.

Poroşenko, Rusya ile 'soğuk barış' ihtiyaçları olduğunun altını çizdi.

Savaş ve barışın 31 Mart'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinin ana temalarından olacağını kaydeden Poroşenko, halkın sadece devlet başkanını değil, başkomutanı da seçeceğini vurguladı.

Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimleri 31 Mart'ta yapılacak. Şu ana dek seçimlere Poroşenko da dahil 13 siyasetçi adaylığını koydu.