Antalya’ya giden Rus yolcu uçağına ‘sarhoş yolcu’ engeli

St. Petersburg-Antalya seferini yapan ‘Rossiya’ havayolu şirketine ait yolcu uçağının, bir sarhoş yolcunun hostese saldırması üzerine Soçi’ye acil iniş yaptığı belirtildi.

‘Rossiya' havayolu şirketinden Sputnik'e yapılan açıklamaya göre, sarhoş yolcu önce hosteslere hakaret yağdırmaya başladı, ardından da hosteslerden birine saldırarak kavga çıkarmaya çalıştı.

Kaptan pilotun, sarhoş yolcunun mürettebat ve diğer yolcular için tehdit oluşturduğuna karar vererek uçağı Soçi'ye indirdiği aktarıldı.

Soçi'de sarhoş yolcu polis memurlarına teslim edildi