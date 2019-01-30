Antalya’ya giden Rus yolcu uçağına ‘sarhoş yolcu’ engeli

‘Rossiya' havayolu şirketinden Sputnik'e yapılan açıklamaya göre, sarhoş yolcu önce hosteslere hakaret yağdırmaya başladı, ardından da hosteslerden birine saldırarak kavga çıkarmaya çalıştı.
#ЭКСКЛЮЗИВ#ВИДЕО задержания дебошира, избившего стюардессу на борту самолета Петербург-Анталия https://t.co/tbJ5Almig6 pic.twitter.com/eQNFEVkJZu— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 29 Ocak 2019
Kaptan pilotun, sarhoş yolcunun mürettebat ve diğer yolcular için tehdit oluşturduğuna karar vererek uçağı Soçi'ye indirdiği aktarıldı.
Soçi'de sarhoş yolcu polis memurlarına teslim edildi
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