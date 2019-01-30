Rus savaş gemisinin Karadeniz’deki eğitim atışları görüntülendi

Rusya Karadeniz Filosu'nun sitesinde yayınlanan açıklamada, hafif torpido muhribi Kasimov'un mürettebatının hava savunması organizasyonu icra ettiği belirtildi. Denizcilerin ayrıca hava hedefleri arama ve takip yöntemlerini geliştirdiği kaydedilen açıklamada, gemi mürettebatının atış sırasında hava hedeflerine saldırı ve yüzeydeki mayınları yok etme tatbik ettiği vurgulandı.



Açıklamada, eğitimin hem havadan, hem de denizden gemiye yapılan saldırı sırasında denizcilerin eylemlerinin denetimi amacıyla geçekleştirdiği ifade edildi.