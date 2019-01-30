Kremlin'den ‘Venezüella altınları için, Rusya, Caracas'a özel uçak gönderdi' iddiası hakkında açıklama

Kremlin Sözcüsü Peskov'a, 400 yolcu kapasiteli olmasına karşın içinde hiçbir yolcusu olmayan bir Rus yolcu uçağının Rusya'nın başkentinden havalanıp direkt uçuşla Caracas'a indiği ve havalimanının özel bir köşesine park edildiği haberleri soruldu. İddiayı gündeme getiren Venezüellalı siyasetçi Jose Guerra, uçağın içinde Venezüella Merkez Bankası'nın kasalarından alınmış 20 ton altın bulunduğunu ileri sürmüştü.

Peskov soru karşısında "Böyle bir bilgim yok. Bu tip uydurma haberlere daha dikkatli bir biçimde yaklaşılması gerekir" dedi.

In #Venezuela Nicolas Maduro is trying to smuggle out 20 tons of gold on a Russian plane. https://t.co/LqutvIg4XG — Todd Kron (@Toddkron) January 29, 2019

​Moskova'dan Caracas'a özel bir uçuş yaptığı iddia edilen yolcu uçağının içinde Venezüella altınları bulunduğunun dışında iddialar da ortaya atılmıştı. Sözgelimi, Venezüella'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Juan Guaido başta ABD olmak üzere bir dizi ülkenin desteğini alması nedeniyle Rusya'nın, Latin Amerika ülkesinin Devlet Başkanı Nicolas Maduro için ülkeye bir uçak gönderdiğini iddia edenler olmuştu.

A Russian plane landed in Venezuela and has been on the tarmac waiting for something or someone. Maybe Maduro is ready to flee to Cuba or Russia. https://t.co/VScz6AM82A — Francisco Fuentes (@Francis50441920) January 29, 2019

​Rusya, bu iddiaların hiçbirini doğrulamadı.