Peskov: ABD basını, Trump'la ilgili her konuya histeriyle yaklaşıyor

Financial Times gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Arjantin'deki G20 zirvesinde 15 dakika boyunca ABD'li tercümanın katılımı olmadan görüştüğünü yazmıştı.

Gazetecilerin bu haberle ilgili sorularını yanıtlayan Peskov, ABD basınının Trump'la ilgili her konuya histeriyle yaklaştığını ifade etti.

Peskov, "Genellikle basının histerisi mesnetsiz oluyor. Özellikle Başkan Trump'la ilgili tüm haberlerde, gerçekle bağdaşmayan tamamen histerik bir yaklaşım sergileniyor" dedi.

'PUTİN'İN TERCÜMANI HER ZAMAN YANINDA'

Putin ve Trump arasındaki görüşme sırasında ABD'li tercümanın orada hazır bulunup bulunmadığının Kremlin'in meselesi olmadığını kaydeden Peskov sözlerini şöyle sürdürdü: "Putin, G20 zirvesinde çok sayıda ayak üstü görüşme yaptı. Kim tercümanıyla olduğu, kimin tercümanıyla olmadığı kesinlikle bizim meselemiz değil. Putin'in tercümanı her zaman yanında bulunuyor. İşte bu bizim meselemiz ve bu konuda tamamen istikrarlı ve düzenli bir işleyiş hakim."