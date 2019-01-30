Rusya'dan Venezüella muhalefetine Maduro ile görüşme çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezüella'da muhalefetin diyalogdan kaçınmasının yıkıcı olduğunu, Moskova'nın hükümetle muhalefet arasında müzakereler için koşul yaratmak istediğini ifade etti. Lavrov, muhalefeti hükümetle diyalog kurmaya çağırdı.

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed ali el Hakim ile bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ortak basın toplantısında, birçok taraftan arabuluculuk teklifi geldiğini, ancak Venezüella muhalefetinin Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile konuşmaya yanaşmadığını belirtti.

Lavrov "Şimdilik bütün girişimler isteksizlikle, muhalefet liderlerinin diyaloğu reddetmesi ile karşılaşılıyor. Batılı sponsorların bu yıkıcı tavrı nasıl desteklediğini görüyoruz" dedi.

"Hükümetle muhalefet arasında diyaloğu başlatmak için koşullar yaratmayı gönülden istiyoruz, bu konuda Venezüellalı partnerlerimizle, Çin'le, Latin Amerika ve Avrupa ülkeleri ile görüşüyoruz" diyen Lavrov, muhalefeti ültimatomlardan ve bağımsız hareket etmekten vazgeçip Venezüella halkının çıkarlarına bağlı kalıp yapıcı davranmaya çağırdı.