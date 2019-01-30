Lavrov: Rus petrol şirketleri Irak'ta çalışmaya ilgi gösteriyor

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Hakim'le görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Irak'ta yeni ekonomik işbirliği projelerini hayata geçirmek ve mevcut projeleri geliştirmek istediklerini söyledi.

'10 MİLYAR DOLARI AŞTI'

Lavrov, "Ticari, ekonomik ve yatırım alanındaki bağlarımızı pekiştirme konusunda son derece istekliyiz. Yatırım alanında ve enerji sektöründe çok iyi sonuçlar elde ettik. Lukoil, Gazprom Neft, Soyuzneftegaz halihazırda Irak'ta çalışıyor ve Rosneft de bu ülkede çalışmaya ilgi gösteriyor. Bu alandaki toplam yatırım hacmi, 10 milyar doları aşmış durumda" ifadelerini kullandı.

'FARKLI ALANLARDA DA İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ'

Bununla birlikte Lavrov, Rusya'nın hidrokarbon üretme ve işleme alanının yanı sıra başka alanlarda da işbirliğine ilgi duyduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanı, "Diğer alanlarda da projeler gerçekleştirmek istiyoruz. Bugün elektrik enerjisi, tarım, sanayi ve ulaşım alanlarını da konuştuk. Tüm bu konular, bir sonraki hükümetlerarası komisyon toplantısının hazırlıkları kapsamında ele alınacak" dedi.

Lavrov, Hakim'e Irak'taki Rus şirketlerinin çalışmalarına yönelik özenli yaklaşımları nedeniyle de teşekkür etti.