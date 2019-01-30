ABD basını ‘Rusya Kuzey Kore'ye gizli nükleer teklif götürdü' dedi, Moskova yanıt verdi

ABD basınında 'Rusya'nın Kuzey Kore'ye nükleer santral inşa etmeyi teklif ettiği' yönünde yer alan haberlere Rusya'dan cevap geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, iki ülke arasındaki tüm etkileşimin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) taleplerine uygun olduğunu söyledi.

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD'den bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde Rusya'nın Kuzey Kore yönetimine, nükleer ve füze programlarından vazgeçmesi karşılığında ülkede nükleer enerji santrali kurmayı teklif ettiğini ileri sürdü.

Teklifin geçtiğimiz sonbaharda yapıldığı ifade edilen haberde, Amerikan istihbarat servislerinin bundan daha sonra haberdar olduğu kaydedildi.

Haberdeki iddialara göre önerilen anlaşma kapsamında, Rusya'nın nükleer güç santralini işletmesi ve üretim sürecinde meydana gelecek yan ürünleri ve atıkları, silah yapımında kullanma riskini azaltmak amacıyla kendi topraklarına nakletmesi öngörülüyor.

Haberde ayrıca Rusya'nın bu teklifi Washington ile Pyongyang arasındaki müzakereleri baltalamak amacıyla yaptığı ve Moskova'nın Kuzey Kore enerji pazarında pay almaya çalıştığını ortaya koyduğu ileri sürüldü.

Rusya Atom Enerji Şirketi Rosatom, haberle ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.

GAZETENİN İDDİALARINA RUS DIŞİŞLERİNDEN YANIT GELDİ

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova ile Pyongyang arasındaki tüm etkileşimin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) taleplerine ve Rusya'nın iç mevzuatına uygun olduğunu belirtti.

© Sputnik / Ramil Sitdikov Rusya, Çin ve Kuzey Kore Moskova'da üçlü görüşmeler yapacak

Nükleer Beşli olarak adlandırılan Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ve ABD'nin Pekin'de devam eden toplantısı çerçevesinde basın mensuplarına açıklama yapan Ryabkov, "Pyongyang'daki meslektaşlarımızla bulunduğumuz etkileşim kapsamında yaptığımız her şey, hem BMGK'nın kararındaki taleplere, hem de iç mevzuatımızın parametrelerine tamamen uygundur" diye konuştu.

Özellikle ABD'de bazı basın kuruluşlarının, Rusya ile Kuzey Kore arasında olan her türlü etkileşimi olağanın dışında bir şeymiş ve çifte manaların olup olmadığı konusunda ek olarak araştırılması gerekliymiş gibi sunmaya çalıştıklarını söyleyen Ryabkov, bunun ‘tamamen yanlış bir yaklaşım' olduğunu, zira Rusya'nın hiç kimsenin bağlı olmadığı kadar uluslararası hukuk çerçevesindeki taahhütlerine bağlı olduğunu vurguladı.

Rus diplomat, "Washington Post'un bir sonraki yayınını göreceğiz. Orada ek yorum yapmak için herhangi bir neden olursa, yorumlar yapılacak" ifadelerini kullandı.