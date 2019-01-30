Rusya: İdlib’in Suriye hükümetinin kontrolüne geçmesi komşu ülkelerin de yararına

Büyük kısmı El Nusra’nın kontrolüne geçen İdlib’deki durumu, uzun zaman için 'dondurmanın' mümkün olmayacağını belirten Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, İdlib’in Suriye hükümetinin kontrolüne geçmesinin komşu ülkelerin de yararına olacağını kaydetti.

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, İdlib'deki ateşkesin binlerce kez ihlal edildiğini ve 56 can aldığını belirterek, Nusra'nın kontrolüne geçen bu gerilimi azaltma bölgesindeki durumdan endişe duyduklarını söyledi.

"Teröristlerin bulunduğu yerdeki durumun uzun zaman için dondurulmasının mümkün olmayacağını baştan beri söylüyoruz" diyen Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim tutumumuz değişmez olarak kalıyor. Suriye'nin kuzeybatısı veya kuzeydoğusundaki durumun normalleşmesi için en iyi çözüm, bu toprakların Suriye'nin meşru yönetiminin kontrolüne geçmesiyle ilgilidir. Bu Suriye'nin yararına olmanın yanı sıra komşu ülkelerin ulusal güvenliğiyle ilgili tedirginliklerini de giderecek".

Nebenzya, Türk ve İranlı partnerlerle birlikte, politik çözüm yolundaki titiz çalışmaları Suriyeli taraflar ve BM ile koordinasyon içinde devam ettireceklerini de sözlerine ekledi.