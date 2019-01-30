Rusya: İdlib’in Suriye hükümetinin kontrolüne geçmesi komşu ülkelerin de yararına

"Teröristlerin bulunduğu yerdeki durumun uzun zaman için dondurulmasının mümkün olmayacağını baştan beri söylüyoruz" diyen Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim tutumumuz değişmez olarak kalıyor. Suriye'nin kuzeybatısı veya kuzeydoğusundaki durumun normalleşmesi için en iyi çözüm, bu toprakların Suriye'nin meşru yönetiminin kontrolüne geçmesiyle ilgilidir. Bu Suriye'nin yararına olmanın yanı sıra komşu ülkelerin ulusal güvenliğiyle ilgili tedirginliklerini de giderecek".
Nebenzya, Türk ve İranlı partnerlerle birlikte, politik çözüm yolundaki titiz çalışmaları Suriyeli taraflar ve BM ile koordinasyon içinde devam ettireceklerini de sözlerine ekledi.
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