'Karaçay-Çerkesiya Cumhuriyeti senatörü cinayet emri verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı'

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde Karaçay-Çerkesiya Cumhuriyeti'ni temsil eden Senatör Rauf Araşukov, iki cinayeti organize ettiği ve çeşitli suçlara karıştığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Federasyon Konseyi, bu sabahki oturumda yapılan oylamada Araşukov'un dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin önergeyi kabul etti.

Rusya Başsavcısı ve Soruşturma Komitesi Başkanı'nın da hazır bulunduğu oylamanın ardından Araşukov gözaltına alındı. Araşukov'un konsey salonundan kaçma girişimi Federasyon Konseyi Başkanı Valentino Matviyenko'nun müdahalesiyle sonuçsuz kaldı.



Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Araşukov'un hakkında suç örgütü kurma, Gazprom şirketinin doğalgazını çalma, cinayet işleme ve çeşitli suçlarla ilgili açılan dava nedeniyle gözaltına alındığını ifade etti.

Bu arada 'Gazprom Mejregiongaz' şirketinde danışmanlık yapan baba Raul Araşukov da gözaltına alındı.