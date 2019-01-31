Lavrov: ABD'nin geliştirdiği W76-2 isimli yeni nükleer başlık, nükleer savaş riskini artırıyor

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge ABD nükleer başlık üretmeye başladı: Trident füzelerinde kullanılacak

Hiroşima'ya atılan atom bombasının üçte birine denk geldiği belirtilen nükleer başlığa ilişkin soruları yanıtlayan Lavrov, W76-2'nin nükleer savaş riskini artırdığını vurguladı.

Lavrov, "Bu konuya Washington'un nükleer politikasının geçen yılki versiyonunda yer verildiğini hatırlatmak isterim. O zaman dahi söz konusu düşük verimli mühimmatın nükleer silah kullanım eşiğini aşağıya çekeceğine ve elbette nükleer savaş riskini artıracağına dair endişelerimizi dile getirmiştik" dedi.

Lavrov, Moskova yönetiminin W76-2'nin geliştirilmesine Avrupalı ülkeler tarafından verilecek tepkileri takip edeceğini belirten Lavrov, "Geçmişte Avrupalı ülkelerin ABD'nin tek taraflı adımlarına gönüllü olarak veya gönülsüzce verdiği desteği göz önüne aldığımızda, Washington'un Avrupa'ya nasıl bir rol yüklediği ve Avrupa'nın hangi rolü oynamaya hazır olduğunu anlamak büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA), ülkenin Trident füzeleri için düşük güçlü nükleer başlık üretmeye başladığını duyurmuştu. Başlıkların Hiroşima'ya atılan atom bombasının üçte birine denk geldiği belirtilmişti.