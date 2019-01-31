Rusya: Teröristler Suriye’de kimyasal saldırı mizansenlerine devam ediyor

Kimyasal saldırı mizansenlerinin endişe verici olduğunu belirten Zaharova, ABD'ye derhal El tanf'taki güçlerini çekip bölgeyi Şam'ın kontrolüne bırakma çağrısında bulundu. Zaharova, Heyet Tahrir uş-Şam örgütünün İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesi yakınlarındaki güçlerini arttırdığını belirtti.
Zaharova "İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesi çevresinde gerginlik düşmüyor. El Nusra ile hareket eden Heyet Tahrir uş-Şam her gün yalnızca yakınlarındaki yerleşim birimlerine ateş etmekle kalmayıp, Suriye ordusu güçleri ile temas hattı yakınlarındaki güçlerini de arttırıyor" ifadelerini kullandı.
Zaharova, son 5 ayda İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde teröristler tarafından ateşkesin 1000'den fazla kez ihlal edildiğini kaydetti. 21 Aralık'tan 21 Ocak'a kadar Suriye'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen saldırılarda aralarında 2 çocuğun bulunduğu en az 10 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını ifade etti.
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