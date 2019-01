Andrey Stenin Fotoğrafçılık Yarışması'nın bu yılki jürisi belli oldu

2019 yarışmasına katılacak çalışmaları, ABD’nin en çok satan ikinci gazetesi olan The New York Times’ın İngiliz fotoğrafçısı James Hill, Alman medya piyasasının liderlerinden Laif foto ajansının başkanı Peter Bitzer, ABD’nin en popüler haftalık dergilerinden Time’ın uluslararası fotoğraf editörü Alice Gabriner, Güney Kore’nin önde gelen haber ajansı Yonhap’ın haber masası başkan yardımcısı Jo Bo-hee, günümüz Güney ve Merkez Amerika’dan insan hakları konulu foto hikayelerinin sahibi Kolombiyalı fotoğrafçı Juan Arredondo, 15 yıldır Avrupa Basın ve Foto Ajansı (EPA) için çalışan Rus fotoğrafçı Sergey İlnitskiy, İtalya’nın Lodi kentinde her yıl düzenlenen Etik Fotoğraf Festivali (Festival della Fotografia Etica)kurucusu ve koordinatörü Alberto Prina değerlendirecek.

The New York Times fotoğrafçısı James Hill:“Çatışma bölgelerinde görevlerini yaptıkları sırada ölen fotoğrafçıları hatırlamak çok önemli. Benim için bu yarışma, Andrey Stenin’in çalışmalarının öneminin değerli kanıtıdır.”

Laif foto ajansı başkanı Piter Bitzer: “Andrey Stenin Yarışması’nda jüri üyesi olmak inanılmaz onur ve ayrıcalık, çünkü bu yarışmanın görevi, genç foto muhabirlere çok önemli çalışmalarında her türlü destek sağlamaktır. Modern dünya güçlü foto muhabirlere ihtiyaç duyuryor!”

Time uluslararası fotoğraf editörü Alice Gabriner: “Her gün milyonlarca fotoğrafın üretilip yayıldığı bir çağda yaşıyoruz. Bu şartlarda, fotoğraf dünyasında ortaya çıkan en kayda değer çalışmaları tespit etmek, öne çıkarmak, dikkat etmek daha da önemli hale geliyor. Yeni neslin, hikayelerini fotoğraf aracılığıyla nasıl anlattığını göreceğim anı sabırsızlıkla bekliyorum.”

Festival della Fotografia Etica kurucusu ve koordinatörü Alberto Prina: “Andrey Stenin yarışmasının bir parçası olmak, fotoğrafçılar topluluğuna destek için bir katkıda bulunmak demektir. Jüriye, bu muazzam profesyoneller grubuna katılmaktan mutluluk duyuyorum. Bu yarışmanın, meslektaşlarımdan yeni bir şeyler öğrenmek için güzel bir fırsat olması mutluluğumun tek sebebi değildir. Bu ayrıca kendi deneyimini paylaşmak için de güzel bir fırsat.”

Yonhap haber ajansı haber masası başkan yardımcısı Cho Bo Hee: “Uluslararası basın fotoğrafçılığı yarışmalarına jüri üyesi olarak katılmak çok değerli ve nadir fırsatlardan biri, bu yüzden Rossiya Segodnya’nın davetini kabul ettim. Sahip olduğum deneyim ve bilgilerin, Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması’nda faydalı olacağına inanıyorum. Eminim ki, foto muhabirin görevi, olay yerinden yaşananları anlatmak ve bu fotoğrafları tarih için saklamak. Genç gazeteciler, bu önemli yarışmaya katılarak, Andrey Stenin’i anmış oluyorlar. Onun örneği, genç gazetecilere daha cesur ve tutkulu olmak için ilham olabilir.”

EPA fotoğrafçısı Sergey İlnitskiy: “Andrey Stenin yarışmasının jürisine davet edilmek, elbette benim için onur verici ama aynı zamanda bu daveti kabul ederek üzerime çok büyük yükümlülük almış oluyorum. Anrey’in anısı önünde bir yükümlülük, gazeteci mesleği önünde bir yükümlülük. Cesaret, profesyonellik, görev duygusu, neden her şeyi kurban ederek düğmeye bastığını ve şu ya da bu hikayeyi neden insanlara gösterdiğini anlamak, tüm bunlar Andrey’de vardı. Maalesef ona, tüm yeteneğini ortaya çıkarma fırsatı verilmedi. Yarışmanın jüri üyesi olarak görevim, fotoğraflar aracılığıyla Andrey gibi romantik, yetenekli, cesur, duyarlı, insanların derdine kayıtsız kalmayan insanları tespit etmek. Bu yarışma onlara yardımcı, destek ve ilham olacak, onları profesyonel gelişimlerinde yeni seviyeye çıkaracak, kamerayı kaldırıp seçtikleri bu mesleğin güvenli olmayan yolundan cesurca yürümeye ivme kazandıracak”.

Kolombiyalı fotoğrafçı Juan Arredondo: “Jüri üyesi olarak bu dünyaca ünlü yarışmaya diğerlerinden farklı kendi bakış açımı getirmeyi, Latin Amerika fotoğrafçısı olarak fikrimi dile getirmeyi umuyorum. Bu benim için, farklı ülkelerden genç yetenekli ustaların çalışmalarıyla tanışmak ve bu kuşağın basın fotoğrafçılığının gelişimine nasıl bir etkide bulunduğunu anlamak için bir fırsat”

Bu yıl katılımcılar, 5 kategoride yarışacak. Geçen yılki ‘Ana haberler’, ‘Spor’, ‘Gezegenim’ ve ‘Portre. Zamanımızın Bir Kahramanı’ kategorilerine bir yenisi eklenecek. ‘İlham’ adı verilen yeni kategoride, gazetecilere ilham kaynağı olan bir şeyi anlatan tek fotoğraflık çalışmalar yarışacak. Bunlar doğa manzarası veya farklı teknik ve tarzlarda yapılan çocuk ve yetişkin portreleri olabilir. Diğer kategorilerde ise yarışmacılar tek olduğu gibi seri fotoğraflarıyla da katılabilecek. Bu yılki yarışmaya katılacak çalışmaların kabulü, stenincontest.ru sitesi üzerinden 28 Şubat’a kadar devam edecek.

Bu yıl yarışmanın birincilerine 100 bin, ikincilere 75 bin ve üçüncülere de 50 bin ruble para ödülü verilecek. Grand Prix ödülü sahibi ise 700 bin rubleyle ödüllendirilecek. Genç foto muhabirler, çalışmalarını Rus ve uluslararası platformlarda sergileme fırsatını da yakalayacak. Dereceye girenlerin turnesi, yarışmanın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Turne Avrupa, Asya, Latin Amerika, Afrika ve Ortadoğu’dan onlarca şehri kapsıyor.

Rusya Federasyonu UNESCO Komisyonu'nun himayesinde Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı tarafından düzenlenen Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması, Rusya'da uluslararası basın fotoğrafçılığı alanında yeni isimler tanıtan ve bu alandaki çalışmaların kalite kriterlerini belirleyen tek platform olma özelliği taşıyor. Yarışmanın temel amacı, genç yetenekli fotoğrafçılara destek verip kendi projelerini geliştirme imkanını sağlamak.

