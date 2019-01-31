Zaharova: Guaido, ABD basını üzerinden Venezüella ordusuna darbe çağrısı yapıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Venezüella'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Juan Guaido'nun ABD'li gazetelerin sayfalarından Venezüella ordusuna darbe çağrısı yaptığını vurguladı.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "Venezüella'daki son derece gergin durum ve protestocuların gösterileri sürüyor. Bu, Venezüella hükümetinin diyaloğa hazır olmasına rağmen muhalefetin bunu istemediğinin bir diğer kanıtı. Bunun yerine başta New York Times sayfaları olmak üzere ABD basınında muhalif lider Guaido'nun hükümeti devirme çağrıları yer alıyor. Guaido, orduyu aleni şekilde askeri darbe yapmaya çağırıyor" dedi.

Burada can alıcı noktanın çağrının ABD basını üzerinden yapılması olduğunun altını çizen Zaharova, "ABD basınında imzalı yazı yayınlatmak kolay değil ancak işlerine yarayacak kişiler için her zaman yer buluyorlar. Batılı sponsorların bu yıkıcı politikayı tüm imkanlarıyla kamuoyuna önünde nasıl yaydıklarını görüyoruz. Washington için uluslararası, ekonomik ve ahlaki sınır olmadığı da görülüyor" ifadelerini kullandı.

Zaharova, ayrıca Venezüella'da silahlı çatışma tehdidinin ortadan kalkmadığını kaydetti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un basın toplantısı sırasında elinde tuttuğu defterdeki '5000 asker Kolombiya'ya' yazılı notu anımsatan Zaharova, bunu egemen ülkenin iç işlerine müdahale de dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğunun açık kanıtı olarak niteledi.

Zaharova, basına yansıyan bu not hakkında ABD'den resmi bir açıklama gelmediğine dikkat çekti.

© Sputnik / Vitaly Belousov Rusya'dan Venezüella muhalefetine Maduro ile görüşme çağrısı

Zaharova, Rusya'nın Venezüella'da çözüme yönelik arabuluculuk mekanizmasına dahil olmaya hazır olduğunu, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun bu yöndeki uluslararası çabaları kabul etmeye hazır olmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Zaharova, "Aklıselim sahibi siyasi güçlerin krizden çıkış için tek yolun hiç kimsenin müdahale etmeyeceği geniş katılımlı ulusal diyalog olduğunu gayet iyi anlıyor" diye ekledi.